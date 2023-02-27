المطرب محمد ثروت يطلب الدعاء لابنه المصاب بمرض مناعي نادر

كشف المطرب المصري محمد ثروت عن إصابة نجله المخرج الشاب أحمد ثروث (32 عاما) بمرض مناعي نادر يسمى "متلازمة ميلر فيشر".

وفي مداخلة مع فضائية "دي إم سي" (dmc) المصرية مساء أمس الأحد، قال ثروت "أحمد يتألم بشدة وأنا مشفق عليه للغاية. مرضه نادر الحدوث لا تتعدى نسبة المصابين به الواحد في المليون، المرض يصيب الجهاز العصبي. حالة أحمد غير مستقرة. ادعوا له بالشفاء".

وقبل يومين نشر أحمد تدوينة على صفحته في فيسبوك قائلا "في يوم عادي أتعرض لوعكة صحية، وأكتشف بعد أسبوع من الفحوصات إصابتي بمرض مناعي نادر في الجهاز العصبي (متلازمة ميلر فيشر)، التي تهاجم الجسد وتمنعك من الحركة التامة".

وأضاف "يشاء ربنا إنقاذي في الوقت المناسب بفريق طبي على أعلى مستوى من أساتذة وطاقم تمريض داخل وخارج مصر للسيطرة على انتشار هذه المتلازمة في الوقت المناسب، وإن شاء الله أواصل رحلة التعافي خلال الأيام القادمة".

وناشد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، في بيان صحفي، "المجتمع الموسيقي والفني ومحبي الفن الأصيل الدعاء لنجل الفنان الكبير محمد ثروت".

وأحمد ثروت هو مؤلف موسيقي وشاعر ومغني راب وهيب هوب، ولد عام 1987، ودرس في كلية الهندسة قسم كهرباء، وأخرج عددا من الأعمال التلفزيوينة.

ما متلازمة ميلر فيشر؟

حسب ما أفاد موقع "ميديكال نيوز توداي" (Medical News Today)، فإن متلازمة ميلر فيشر "إم إف أس" (MFS) مرض عصبي نادر، يتسبب في مهاجمة الجهاز المناعي للأعصاب ويسبب مشاكل في حركات العين والوجه والتنسيق والتوازن.

والمتلازمة هي نوع أكثر اعتدالا من متلازمة غيلان باريه "جي بي إس" (GBS)، وكلاهما من أمراض المناعة الذاتية التي تتطور عندما يهاجم الجهاز المناعي الجهاز العصبي.

ما سبب الإصابة بمتلازمة ميلر فيشر؟

من غير الواضح طبيّا سبب إصابة بعض الأشخاص بهذه المتلازمة، لكن لوحظ إصابة بعض الأشخاص بها بعد التطعيم أو الجراحة.

أعراض متلازمة ميلر فيشر

مشاكل في التوازن وتغييرات في طريقة المشي.

ازدواج الرؤية أو عدم وضوح الرؤية ومشاكل في حركات العين.

تدلي الجفون أو صعوبة تحريك عضلات الوجه.

تأثر الأوتار في الكاحل أو الركبة أو الذراع.

يمكن أيضًا أن تتطور إلى مشاكل في التنفس أو ضعف عضلات الذراعين والساقين ومشاكل في البلع وضعف اللسان.

طرق علاج متلازمة ميلر فيشر

وفقا للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية (NINDS)، هناك خياران للعلاج الأساسي من المتلازمة، الأول يتضمن حقن بروتينات الغلوبولين المناعي في الأوردة، أما الطريقة البديلة فهي عملية تسمى تبادل البلازما، وهي إجراء لتطهير الدم.

وينطوي تبادل البلازما على إزالة بعض بلازما الدم وتنظيفها ثم إعادتها إلى الجسم، ويمكن أن يستغرق تبادل البلازما عدة ساعات، وهو إجراء أكثر صعوبة من العلاج بالغلوبيولين المناعي، لذلك يفضل معظم الأطباء العلاج الوريدي ببروتينات الغلوبولين المناعي.

وقد يحتاج الأشخاص الذين يصابون بمتلازمة ميلر فيشر إلى استخدام جهاز التنفس الصناعي أو جهاز مراقبة القلب، ومن المحتمل أن يحتاجوا إلى مراقبة مستمرة في المستشفى.

كم من الوقت تستغرق فترة التعافي؟

عادة ما ينظر الأطباء إلى مرضى ميلر فيشر نظرة إيجابية، حيث يبدأ معظمهم في التعافي في غضون 2 إلى 4 أسابيع، ويستغرق التعافي الكامل وقتا أطول.

وعلى الرغم من أن معظم الأشخاص يتعافون جيدا في غضون 6 أشهر تقريبا، فإن بعض الأشخاص يعانون من تأثيرات دائمة، ويمكن أن تحدث الانتكاسات بعد أشهر أو سنوات.