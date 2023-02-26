مصرع عشرات المهاجرين بعد غرق مركبهم قبالة سواحل إيطاليا ومشاهد مأساوية على الشاطئ

ارتفع عدد غرقى مركب يحمل مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل إيطاليا إلى 59 بمنطقة كالابريا، بينهم 12 طفلا، في حين تعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني بالتصدي للهجرة غير النظامية.

وتوقعت واندا فيرو وكيلة وزارة الداخلية الإيطالية ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الحادث الذي وقع في ساعة مبكرة من فجر أمس الأحد.

وقال الصليب الأحمر إن المركب كان يقل نحو 120 مهاجرا. من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولة بحكومة المنطقة العثور على 81 ناجيا، نُقل 20 منهم إلى المستشفى.

وأشارت شرطة الجمارك إلى أن أحد الناجين اعتُقل بتهمة تهريب المهاجرين.

وذكر مسؤول إيطالي لرويترز أن ناجين من غرق المركب قالوا إنه كان يحمل ما بين 140 و150 راكبا.

بدورها، أكدت وسائل إعلام إيطالية أن القارب كان يقل ما يبلغ 180 مهاجرا، وانشطر إلى نصفين بفعل الأمواج العاتية.

في السياق، ذكرت وكالة "أنسا" الإيطالية أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، إذ لا يزال البحث متواصلا ولكن الأمواج العالية تعيق عمل فرق الإنقاذ.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها مواقع تواصل اجتماعي إيطالية صورا لحطام المركب بعد وصوله إلى الشاطئ مع جثث الغرقى وكذلك عشرات المهاجرين الذين استطاعوا النجاة بعد إنقاذهم.

من جانبها، قالت وكالة "أدنكرونوس" إن 100 مهاجر غير نظامي من إيران وأفغانستان وباكستان كانوا على متن المركب عندما تحطم بعد اصطدامه بالصخور في ساحل مدينة كروتوني.

وذكرت وكالة "إي جي آي" أن رضيعا وأطفالا من بين ضحايا حادثة الغرق الجديدة.

وفي الردود، عبّرت رئيسة الوزراء الإيطالية عن حزنها على الضحايا، وتعهدت بالتصدي للهجرة غير النظامية عبر البحر حتى لا تحدث المزيد من المآسي.

يذكر أن الحكومة الإيطالية اليمينية تبنت قبل فترة قوانين جديدة صارمة بشأن عمليات الإنقاذ ومنع وصول طالبي اللجوء إلى سواحلها. أما رئيسة البرلمان الأوروبي وتعقيبا على الحادث المأساوي فتحدثت عن حاجة الاتحاد إلى قواعد مشتركة ومحدَّثة تسمح بمعالجة تحديات الهجرة.

وتعد إيطاليا وجهة رئيسية للهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط.

ومنذ 2014 توفي أو فُقد أكثر من 20 ألف مهاجر وسط البحر المتوسط، حسب المنظمة الدولية للهجرة.