قتلى في اشتباكات شمال الصومال وسقوط مروحية أممية في جنوبه

قتل 38 شخصا على الأقل، في اشتباكات وقعت في منطقة "أرض الصومال"، شمالي الصومال، أمس السبت، على خلفية نزاع بشأن تبعية مدينة "لاس عنود" التي تطالب بها ما تعرف بجمهورية أرض الصومال، وإقليم "بونتلاند" المجاور الذي يتمتع بالحكم شبه الذاتي، في حين قتل 3 عقب سقوط طائرة مروحية تابعة للأمم المتحدة جنوبي البلاد.

وقال زعيم مليشيات "لاس عنود" إن القوات من "أرض الصومال" هاجمت لاس عنود بالمدفعية الثقيلة، ووقع من الجانبين قتلى وجرحى بينهم مدنيون.

ومنذ نهاية 2022، أصبحت مثل هذه الاشتباكات أكثر تكرارا في المنطقة، وألقى كل من أرض الصومال وبونتلاند باللوم على بعضهما البعض في أعمال العنف.

وفي أوائل فبراير/شباط الجاري، أعلنت 3 مقاطعات في ما يعرف بجمهورية أرض الصومال -بما في ذلك مقاطعة سول التي تقع بها لاس عنود- أنها تريد الانضمام إلى الصومال مرة أخرى.

مروحية أممية

وقالت بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال اليوم الأحد إن 3 لقوا حتفهم، وأُصيب 8 آخرون عندما سقطت طائرة مروحية تابعة للبعثة أمس السبت في منطقة شبيلا السفلى جنوبي الصومال.

وذكرت البعثة الأممية -في بيان- أن المروحية كانت تقل 11 راكبا بينهم جنود من الجيش الصومالي، وكانت تشارك في تدريبات عسكرية لإجلاء قتلى ومصابين عندما سقطت.

ولم يرد بالبيان أي تفاصيل عن القتلى والمصابين، بما في ذلك جنسياتهم، لكنه أفاد بأن التحقيقات بدأت لتحديد سبب سقوط الطائرة.

وتساعد البعثة الأممية حكومة الصومال المركزية في حربها ضد حركة الشباب المجاهدين.