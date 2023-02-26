هنأه بعيد ميلاده.. بوتين يبحث مع أردوغان "تنسيق الجهود" الإقليمية والدولية

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان مواصلة تنسيق الجهود بين البلدين في معالجة القضايا الإقليمية والدولية.

وأورد بيان نشر على الموقع الرسمي للرئاسة الروسية، اليوم الأحد، أن الرئيسين الروسي والتركي ناقشا خلال الاتصال قضايا الساعة الموجودة على جدول الأعمال الثنائي، دون تفاصيل إضافية.

ووفقا للبيان، قدم الرئيس بوتين التهنئة لنظيره التركي (69 عاما) بمناسبة عيد ميلاده الذي يصادف اليوم.

وأشار البيان إلى أن الرئيس بوتين أرسل أيضا برقية تهنئة إلى الرئيس أردوغان بهذه المناسبة.

وبشكل دوري يتبادل الرئيسان الروسي والتركي الزيارات والاتصالات بشأن عدد من القضايا خاصة الملف السوري، وكذلك حرب أوكرانيا التي سعت أنقرة لعقد مفاوضات بشأنها بين موسكو وكييف لحل الخلاف بينهما إلا أنها لم تفلح حتى اليوم في إنهاء الحرب التي دخلت عامها الثاني.