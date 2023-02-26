باكستان.. 4 قتلى و20 جريحا بانفجار في بلوشستان

أفادت الشرطة الباكستانية ووسائل إعلام محلية بمقتل 4 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين إثر انفجار اليوم الأحد في مقاطعة برخان النائية بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وقال مسؤول في الشرطة المحلية إن الانفجار وقع في سوق البلدة وكان ناجما عن قنبلة مزروعة في دراجة نارية مركونة أمام قاعة في السوق.

وأكدت الشرطة أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا بينما أصيب 20 آخرون بجروح ونقلوا إلى مستشفى حكومي، مشيرة إلى أن حالة العديد من الجرحى خطرة.

وتعدّ منطقة بلوشستان الكبيرة، التي تغطي أجزاء من إيران وأفغانستان المجاورة، ذات أهمية إستراتيجية نظرا لاحتياطياتها الغنية من النحاس والزنك والغاز الطبيعي.

منطقة إستراتيجية

ويعد إقليم بلوشستان ممرا رئيسا للمشروع الضخم "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني" الذي يهدف لربط مقاطعة شينغيانغ الإستراتيجية شمال غربي الصين بميناء غوادر الواقع في بلوشستان، عبر شبكة من الطرق والسكك الحديد والأنابيب لنقل الغاز والنفط والبضائع.

وتواترت الهجمات في باكستان خلال المدة الأخيرة، وكان آخرها قبل أسبوع عندما هاجم مسلحون ملحقا سكنيا تابعا لمقر قيادة الشرطة في كراتشي جنوبي البلاد.

وانتهى الهجوم الذي تبنّته حركة طالبان باكستان بمقتل المهاجمين الثلاثة وشرطيين اثنين وعنصر من القوات شبه العسكرية وعامل صيانة.

وقبله بأسبوعين استهدف تفجير دامٍ مسجدا في مدينة بيشاور (شمال غربي باكستان) وأوقع نحو 100 قتيل من عناصر الشرطة.