بوتين: هذا ما يريده الغرب من روسيا والناتو شريك في حرب أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن للغرب هدفا واحدا، وهو القضاء على بلاده، قائلا إن "خططه لتقسيم روسيا موثقة على الورق".

وأضاف بوتين -في تصريحات لقناة روسية بثت اليوم الأحد- أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) شريك غير مباشر في ما سماها الجرائم التي ارتكبتها كييف. وأكد أن على بلاده أن تأخذ في الاعتبار القدرات النووية للحلف.

وقال الرئيس الروسي إن دول حلف شمال الأطلسي "ترسل أسلحة بعشرات مليارات الدولارات إلى أوكرانيا، وهذه مشاركة فعلية" في النزاع.

وأضاف بوتين أنه "يجب أن يتغير العالم، وأن روسيا تعارض بناء عالم جديد لصالح دولة واحدة فقط، هي الولايات المتحدة"، مؤكدا أن بلاده لن تعامل الدول الأخرى بالطريقة التي تعتمدها واشنطن.

وتأتي تصريحات بوتين مع دخول حرب بلاده في أوكرانيا عامها الثاني من دون حسم أو أفق لحل سياسي ينهي الصراع عبر المفاوضات.

وتتهم روسيا حلفاء كييف، وفي مقدمتهم حلف الناتو، بالسعي لتدميرها والتوسع نحو حدودها، في حين ينفي الحلف تلك الاتهامات ويرد بأن بوتين بدأ حربا "لا مبرر لها" على أوكرانيا.

ورغم تزويد دول في الناتو -وعلى رأسهم الولايات المتحدة- أوكرانيا بالأسلحة والعتاد خلال الحرب، فإن تلك الدول تحرص -عبر لسان مسؤولين فيها- على تأكيد عدم وقوع صدام عسكري مباشر مع موسكو.