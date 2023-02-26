شاهد- لحظة انفجار استهدف سباق ماراثون في الكاميرون أمام عدسات الكاميرات

بثت منصات التواصل الاجتماعي في الكاميرون مقاطع فيديو للحظة انفجار وقع اليوم الأحد خلال سباق ماراثون في بويا جنوب غربي البلاد، وخلف 18 مصابا.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن 3 انفجارات وقعت في المنطقة الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون، في حين أعلنت إحدى المجموعات المسلحة -التي تعرف في البلاد باسم "قوات دفاع أمبازونيا"- تبنيها العملية.

ووقعت هذه الانفجارات عند انطلاق النسخة الـ28 لـ"سباق الأمل" الذي يشمل صعود جبل الكاميرون في بويا عاصمة المنطقة الجنوبية الغربية، على مسافة 70 كيلومترا من دوالا، العاصمة الاقتصادية للبلاد.

من جهته، نشر وزير الرياضة الكاميروني نارسيس مويل كومبي صورا -عبر حسابه على فيسبوك- وثق خلالها زيارته إلى جرحى التفجير، للاطمئنان على ظروف علاجهم.

وقالت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في العاصمة ياوندي -عبر حسابها على تويتر- إنها تدين الهجوم وجميع أعمال العنف، وجددت تضامنها مع المصابين وتمنت لهم الشفاء العاجل.

وتجدر الإشارة إلى أن الإقليم الذي تنتمي له بويا يشهد منذ سنوات صراعات دامية بين الجماعات الانفصالية وقوات الجيش النظامي.