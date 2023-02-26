تحطم طائرة إسعاف أميركية في نيفادا ومقتل جميع ركابها

تحطمت طائرة إسعاف طبي في ولاية نيفادا (غربي الولايات المتحدة) مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص كانوا على متنها.

وقالت مؤسسة "ريمسا هيلث" لخدمات الإسعاف الطبي -في بيان- إن الطائرة التابعة لها من طراز "بيلاتوس- بي سي 12" (Pilatus PC-12) تحطمت مساء الجمعة، وكانت تقلّ ممرضة ومسعفا ومريضا وأحد أفراد أسرة المريض، بالإضافة إلى الطيار.

وأضافت المنظمة أنها تلقت تأكيدا من إدارة إطفاء مقاطعة ليون المركزية في نيفادا بعدم نجاة أي من الأشخاص الخمسة، مشيرة إلى أن الطائرة اختفت من شاشة الرادار خارج بلدة ستايدجكوتش القاحلة التي يسكنها 2500 شخص تقريبا وتقع قرب حدود نيفادا مع كاليفورنيا.

ووقع الحادث بينما كانت عاصفة ثلجية كبيرة مصحوبة برياح قوية تضرب الساحل الغربي للولايات المتحدة، بما في ذلك مناطق عدة من ولاية نيفادا.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) عن السلطات المحلية في مقاطعة ليون أن فرق الإنقاذ عثرت على حطام الطائرة بعد ساعتين من تلقي اتصالات تفيد بتحطمها في منطقة جبلية.

وقال مجلس سلامة النقل في الولايات المتحدة، في تغريدة على تويتر، أمس السبت، إنه أرسل فريقا من 7 محققين إلى موقع الحادث.

وصنعت الطائرة المنكوبة عام 2022، وقررت الشركة المشغلة وقف رحلات الإسعاف الطبي مؤقتا.