عقب خلافات وإطلاق نار.. إعادة فتح معبر حدودي رئيسي بين أفغانستان وباكستان

تمكّنت شاحنات تحمل مواد غذائية وأدوية من عبور معبر طورخم الحدودي بين باكستان وأفغانستان، اليوم السبت، بعد أن أغلقته سلطات طالبان قبل نحو أسبوع، وذلك بسبب خلافات بين البلدين وإطلاق نار في الحدود.

وكان مسؤولون من البلدين قد أعلنوا صباح اليوم السبت إعادة فتح معبر طورخم الواقع على بعد 170 كيلومترا من كابل وإسلام آباد.

وقال مسلم خكسار مسؤول الجمارك الأفغاني في المركز الحدودي "أعيد فتح المركز الحدودي بالكامل اليوم في السادسة صباحا (الواحدة والنصف بعد الزوال بتوقيت غرينتش)".

وصرّح إرشاد محمد المسؤول الكبير في منطقة خيبر على الجانب الباكستاني أن "إجراءات العبور والتجارة عادت إلى طبيعتها".

وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بأن مئات الأشخاص من البلدين عبروا النقطة الحدودية اليوم السبت.

مرافقو المرضى

وكانت السلطات الأفغانية أغلقت معبر طورخم مساء الأحد الماضي، بعد أن فرضت السلطات الباكستانية قواعد جديدة على مرافقي المرضى عند الحدود، ثم وقع صباح الاثنين الماضي تبادل لإطلاق النار بين حرس الحدود من الجانبين، حمّل كل الطرف مسؤوليته للطرف الآخر.

وتجمع، اليوم السبت، العديد من المرضى على كراسي متحركة مع مرافقيهم، بينما فحص حرس الحدود من البلدين وثائقهم، وذكر مسؤول الجمارك الباكستاني أنه سُمح للمرافقين بدخول البلاد بعد إظهار بطاقات هويتهم الأفغانية.

وتأتي إعادة فتح المعبر الحدودي بعد 3 أيام من لقاء وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف مع الملا عبد الغني برادر نائب رئيس الوزراء الأفغاني بالإنابة، والملا محمد يعقوب وزير الدفاع الأفغاني بالإنابة في العاصمة الأفغانية كابل.

والعلاقات بين إسلام آباد وكابل متوترة وتحدث اشتباكات متكررة على طول الحدود، إذ تتهم إسلام آباد جارتها بالسماح لحركة طالبان الباكستانية بالنشاط انطلاقا من أراضيها، وقد ضاعفت الهجمات في الأشهر الأخيرة في باكستان. وتنفي كابل هذا الاتهام.