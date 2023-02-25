زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب وسط تركيا وحصيلة قتلى كارثة كهرمان مرعش تتجاوز 50 ألفا

قال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي إن زلزالا جديدا بلغت شدته 5.5 درجات على مقياس ريختر هز وسط تركيا اليوم السبت، في حين أعلن عن حصيلة جديدة لضحايا زلزال كهرمان مرعش المدمر.

وأضاف المركز -المتخصص في رصد الزلازل- أن الزلزال الجديد وقع على عمق 10 كيلومترات.

وبدورها قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن هذا الزلزال بلغت شدته 5.3 درجات، وهز ولاية نيغدة وسط البلاد.

ويأتي الزلزال الجديد بعد ساعات من الإعلان عن زلزال آخر بقوة 4.2 درجات ضرب ولاية كهرمان مرعش مركز زلزال 6 فبراير/شباط المدمر والذي أوقع عشرات آلاف القتلى وخلف دمارا واسعا في 10 ولايات تركية، وشمال غرب سوريا.

وكانت آفاد أكدت الجمعة وقوع هزتين بقوة 4.7 درجات بولايتي سيواس وملاطية. وأضافت أنه بينما تستمر عملية رفع الأنقاض من الولايات المتضررة من الزلزال، فإنه تم إجلاء أكثر من نصف مليون مواطن من المناطق المنكوبة إلى مناطق أكثر أمناً.

وفي سياق متصل، قال وزير البيئة التركي مراد كوروم إن حكومته أنجزت قرابة 80 إلى 90% من جهود معاينة الأضرار الناتجة عن الزلزال. وأكد أن 90% من المباني بالمناطق المنكوبة إما انهارت أو تعرضت لضرر كبير.





وتأتي هذه الهزات الجديدة في وقت أُعلن عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 50 ألفا.

وقالت آفاد -في وقت متأخر من مساء الجمعة- إن تركيا سجلت 44 ألفاً و218 حالة وفاة، بينما ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في سوريا إلى 5 آلاف و900.

كما أعلن عن تسجيل أكثر من 9 آلاف و136 هزة ارتدادية حتى الآن.

وأما في سوريا، فتواصل فرق الدفاع المدني بعدد من البلدات غرب إدلب رفع الأنقاض والكتل الخرسانية المتصدعة من الأبنية التي تضررت جراء الزلزال الذي تعرضت له المنطقة في السادس من الشهر الجاري.

وقالت وحدة تنسيق الدعم في مناطق المعارضة السورية إن 137 بلدة ومدينة شمال غرب البلاد تضررت نتیجة الزلزال، وإن مئات الآلاف من السكان سيبقون فترة طویلة دون مأوى.