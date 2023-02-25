زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب كامتشاتكا أقصى شرقي روسيا

قالت خدمة المسح الجيولوجي -في إقليم كامتشاتكا بأقصى شرقي روسيا- إن زلزالا بقوة 6.1 درجات على سلم ريختر ضرب اليوم السبت جنوب شبه الجزيرة.

وأضافت هذه الخدمة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية أن الزلزال وقع الساعة السادسة و25 دقيقة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي (التاسعة و25 دقيقة بتوقيت موسكو) في المحيط الهادي قبالة الساحل على بعد 170 كيلومترا من بتروبافلوفسك كامتشاتكا.

ولم تعلن المصادر الرسمية الروسية عن أي إصابات أو أضرار في المنطقة.

وقد وقعت الهزة الأرضية في كامتشاتكا، بعد يومين من زلزال قاربت قوته 7 درجات بمنطقة قرب الحدود بين إقليم شينجيانغ الصيني وطاجيكستان، ولم يسفر عن ضحايا.

ومنذ الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر السادس من فبراير/شباط الحالي وخلف حتى الآن أكثر من 50 ألف قتيل، شهدت دول عدة مجاورة هزات متفاوتة القوة.