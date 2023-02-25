ماكرون يزور الصين مطلع أبريل ويحدد شرطا لنجاح مبادرتها بشأن أوكرانيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أنه سيزور الصين مطلع أبريل/نيسان المقبل، ويأتي هذا الإعلان بينما تثير مبادرة -عرضتها بكين لتسوية الصراع في أوكرانيا- ردودا دولية متفاوتة.

وفي تصريحات أدلى بها على هامش زيارته معرضا للزراعة بباريس، دعا الرئيس الفرنسي الصين للمساعدة في الضغط على روسيا لإنهاء حربها على أوكرانيا.

وقال ماكرون تعليقا على المبادرة الصينية -التي تدعو إلى محادثات سلام وحل سياسي في أوكرانيا- إن هذا السلام ممكن فقط بوقف العدوان الروسي وانسحاب القوات، واحترام السيادة الإقليمية والشعب الأوكراني.

ونشرت بكين أمس وثيقة من 12 نقطة تتضمن موقفها من حرب روسيا وأوكرانيا ورؤيتها لحل الصراع بينهما، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى لاندلاع هذه الحرب.

ومن أبرز النقاط الواردة بهذه الوثيقة الوقف الفوري لإطلاق النار، استئناف المفاوضات بين كييف وموسكو، احترام سيادة جميع الدول، حماية المدنيين وأسرى الحرب.

بيد أن قادة غربيين -بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز- شككوا في المقترحات الصينية.

أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فقال إن ما طرحته الصين -بشأن السلام في بلاده- لم يكن خطة بل هي أفكار يجب معرفة ما الذي سيليها وإلى أين ستؤدي.

وأعلن زيلينسكي عزمه لقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، محذرا من أن وقوف بكين إلى جانب موسكو قد يؤدي لنشوب حرب عالمية ثالثة.