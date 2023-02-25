الأردن يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة بطائرة مسيرة قادمة من سوريا

أعلن الجيش الأردني، اليوم السبت، عن إحباط محاولة تهريب أسلحة وقنابل يدوية بواسطة طائرة مسيرة قادمة من سوريا.

وفي بيان صادر عنها، قال مصدر عسكري مسؤول بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي "إن قوات حرس الحدود رصدت، من خلال فريق كشف الطائرات المسيرة، محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود، بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وبين المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على بندقية "إم 4" (M4) و4 قنابل يدوية، وتبين أنه تم إعداد الطائرة المسيرة بطريقة مفخخة في حال تم ضبطها من قبل عناصر حرس الحدود، وقام فريق هندسي مختص بالتعامل معها والتحفظ عليها، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد أن القوات المسلحة "ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه"، وفق تعبير المصدر.

وخلال السنوات الماضية، شهد الأردن مئات محاولات التسلل والتهريب، خاصة من سوريا (شمال) والعراق (شرق) نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في البلدين.

وتؤكد عمّان أن 85% من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب إلى خارج المملكة.

وقد شدّد الأردن -الذي يستضيف نحو 1.6 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع الأزمة في بلادهم في مارس/آذار 2011، خلال السنوات القليلة الماضية- الإجراءات عند حدوده مع سوريا التي تمتد لأكثر من 300 كيلومتر، وأوقف وسجن عشرات المقاتلين لمحاولتهم التسلل إلى الأراضي السورية للقتال هناك.