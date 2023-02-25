شاهد.. بيلا حديد تشارك في جمع المساعدات لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

تداولت مواقع تركية ونشطاء مقطع فيديو وصورا لعارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد وهي تشارك في جمع المساعدات ضمن حملة من أجل متضرري زلزال تركيا وسوريا.

وظهرت حديد في المقاطع المصورة اليوم السبت وهي تحمل الصناديق نحو نقطة لجمع المساعدات في نيويورك.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, depremden zarar görenler için hazırladığı kutuları yardımcılarıyla birlikte taşıdı. Hadid, yardım yaptığı sırada ekibinden hiç kimse video çekimi yapmadı. — Aykırı (@aykiricomtr) February 25, 2023

BELLA HADİD'DEN TÜRKİYE'YE TAM DESTEK! 📌ABD'li ünlü model Bella Hadid, New York'taki Türkevi'ne gelerek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları bıraktı. 📌Hadid, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'e dayanışma ve "geçmiş olsun" mesajlarını iletti. pic.twitter.com/JkHq2evDSa — Takvim (@takvim) February 24, 2023

ونشرت حديد، التي ولدت لأب فلسطيني وأم هولندية عبر حسابها في إنستغرام صورا لها خلال طريقها لمنح المساعدات، وقالت "بطانيات حفاضات وأكياس نوم"، وأرفقت معها عَلما تركيا وسوريا.

وأخذت حديد صناديق المساعدات، إلى البيت التركي في نيويورك، حيث استقبلها ريحان أوزغور، القنصل العام التركي في نيويورك.

وظهر في الصور مجموعة من الصناديق التي تحمل التبرعات بالإضافة لصورة تجمعها مع العاملين على جمع المساعدات.

Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, New York'taki Türkevi'ne Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları getirdi. pic.twitter.com/p17QmXizGY — Beyaz Gazete (@BeyazGazete) February 25, 2023

وبعد كارثة الزلزال الذي تعرضت له تركيا وسوريا فجر السادس من فبراير/شباط الجاري، شهدت مدن مختلفة عبر العالم حملات للتضامن وجمع المساعدات للمتضررين.

وعبّر عدد كبير من المشاهير في العالم عن دعمهم لضحايا الزلزال وأطلقوا حملات للدعم وتقديم المساعدات وجمع التبرعات وإرسالها إلى المناطق المنكوبة.

وقال نجم هوليود راسل كرو -الحائز على جائزة الأوسكار- على تويتر "آه تركيا.. قلبي.. أخبار مدمرة".

This morning a team of 72 Australian search and rescuers left for Türkiye. The situation there is devastating. I know this Australian team will make a real difference. On behalf of all Australians, thank you all for stepping up. 🇦🇺🇹🇷 pic.twitter.com/pGEiKR3qPq — Anthony Albanese (@AlboMP) February 9, 2023

ونشرت النجمة العالمية جنيفر لوبيز عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص في إنستغرام، رسالة دعم وتشجيع، حيث طالبت بضرورة الإسراع في تقديم المساعدات لدعم المتضررين من الزلزال، كما وضعت رابطا للتبرع لصالح منظمة اليونيسيف لمساعدة الأطفال.

كذلك شارك الفنان الإسباني أنريكي إغليسياس مجموعة صور من الدمار مطالبا المتابعين بالتبرع للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.

#Turkey and #Syria really need our help right now. Please send love, support and… if you can, donations. Save The Children’s Emergency Fund is set up to help with disasters like this. Consider donating at https://t.co/zNaEdJecCs #turkeyearthquake #Repost @SavetheChildren pic.twitter.com/o6jpKU9Yqx — Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) February 8, 2023

وقبل أيام أطلق الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير حملة لبيع قميصين موقّعين من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وأسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو، من أجل التبرع بثمنهما لضحايا الزلزال في تركيا.

وشارك بوراك عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، فيديوهات وصورا لقميص يحمل رقم "10" بمنتخب البرازيل الذي كان يرتديه "الساحر" رونالدينيو، والقميص رقم "30" الذي يرتديه ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.