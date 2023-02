شاهد.. بيلا حديد تشارك في جمع المساعدات لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

تداولت مواقع تركية ونشطاء مقطع فيديو وصورا لعارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد وهي تشارك في جمع المساعدات ضمن حملة من أجل متضرري زلزال تركيا وسوريا.

وظهرت حديد في المقاطع المصورة اليوم السبت وهي تحمل الصناديق نحو نقطة لجمع المساعدات في نيويورك.

ونشرت حديد، التي ولدت لأب فلسطيني وأم هولندية عبر حسابها في إنستغرام صورا لها خلال طريقها لمنح المساعدات، وقالت "بطانيات حفاضات وأكياس نوم"، وأرفقت معها عَلما تركيا وسوريا.

View this post on Instagram

وأخذت حديد صناديق المساعدات، إلى البيت التركي في نيويورك، حيث استقبلها ريحان أوزغور، القنصل العام التركي في نيويورك.

وظهر في الصور مجموعة من الصناديق التي تحمل التبرعات بالإضافة لصورة تجمعها مع العاملين على جمع المساعدات.

وبعد كارثة الزلزال الذي تعرضت له تركيا وسوريا فجر السادس من فبراير/شباط الجاري، شهدت مدن مختلفة عبر العالم حملات للتضامن وجمع المساعدات للمتضررين.

وعبّر عدد كبير من المشاهير في العالم عن دعمهم لضحايا الزلزال وأطلقوا حملات للدعم وتقديم المساعدات وجمع التبرعات وإرسالها إلى المناطق المنكوبة.

View this post on Instagram

وقال نجم هوليود راسل كرو -الحائز على جائزة الأوسكار- على تويتر "آه تركيا.. قلبي.. أخبار مدمرة".

Catastrophe. Gratified at @AlboMP and Australia’s response. https://t.co/hI61JUHVQm

This morning a team of 72 Australian search and rescuers left for Türkiye.

The situation there is devastating. I know this Australian team will make a real difference.

On behalf of all Australians, thank you all for stepping up. 🇦🇺🇹🇷 pic.twitter.com/pGEiKR3qPq

— Anthony Albanese (@AlboMP) February 9, 2023