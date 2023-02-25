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شاهد.. بيلا حديد تشارك في جمع المساعدات لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد تحمل مساعدات لضحايا زلزال تركيا (غيتي)
25/2/2023-|آخر تحديث: 25/2/202311:55 PM (مكة المكرمة)

تداولت مواقع تركية ونشطاء مقطع فيديو وصورا لعارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد وهي تشارك في جمع المساعدات ضمن حملة من أجل متضرري زلزال تركيا وسوريا.

وظهرت حديد في المقاطع المصورة اليوم السبت وهي تحمل الصناديق نحو نقطة لجمع المساعدات في نيويورك.

ونشرت حديد، التي ولدت لأب فلسطيني وأم هولندية عبر حسابها في إنستغرام صورا لها خلال طريقها لمنح المساعدات، وقالت "بطانيات حفاضات وأكياس نوم"، وأرفقت معها عَلما تركيا وسوريا.

وأخذت حديد صناديق المساعدات، إلى البيت التركي في نيويورك، حيث استقبلها ريحان أوزغور، القنصل العام التركي في نيويورك.

وظهر في الصور مجموعة من الصناديق التي تحمل التبرعات بالإضافة لصورة تجمعها مع العاملين على جمع المساعدات.

وبعد كارثة الزلزال الذي تعرضت له تركيا وسوريا فجر السادس من فبراير/شباط الجاري، شهدت مدن مختلفة عبر العالم حملات للتضامن وجمع المساعدات للمتضررين.

وعبّر عدد كبير من المشاهير في العالم عن دعمهم لضحايا الزلزال وأطلقوا حملات للدعم وتقديم المساعدات وجمع التبرعات وإرسالها إلى المناطق المنكوبة.

وقال نجم هوليود راسل كرو -الحائز على جائزة الأوسكار- على تويتر "آه تركيا.. قلبي.. أخبار مدمرة".

ونشرت النجمة العالمية جنيفر لوبيز عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص في إنستغرام، رسالة دعم وتشجيع، حيث طالبت بضرورة الإسراع في تقديم المساعدات لدعم المتضررين من الزلزال، كما وضعت رابطا للتبرع لصالح منظمة اليونيسيف لمساعدة الأطفال.

كذلك شارك الفنان الإسباني أنريكي إغليسياس مجموعة صور من الدمار مطالبا المتابعين بالتبرع للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.

وقبل أيام أطلق الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير حملة لبيع قميصين موقّعين من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وأسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو، من أجل التبرع بثمنهما لضحايا الزلزال في تركيا.

وشارك بوراك عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، فيديوهات وصورا لقميص يحمل رقم "10" بمنتخب البرازيل الذي كان يرتديه "الساحر" رونالدينيو، والقميص رقم "30" الذي يرتديه ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع التواصل الاجتماعي