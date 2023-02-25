البيرو تسحب سفيرها لدى المكسيك "نهائيا" وتندد بتصرفات رئيسها

أعلنت رئيسة البيرو دينا بولوارتي أمس الجمعة سحب سفير بلادها لدى المكسيك "بشكل نهائي"، متهمة الرئيس المكسيكي بدعم رئيس البيرو المخلوع بيدرو كاستيو.

وندّدت بولوارتي -التي خلفت كاستيو بعد توقيفه في 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي- بتدخل الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور "غير المقبول" في "الشؤون الداخلية" لبلادها.

وأوضحت بولوارتي أنّ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خُفّضت حاليا إلى مستوى قائم بالأعمال.

وكانت البيرو طردت السفير المكسيكي في ليما بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعدما منحت المكسيك اللجوء السياسي لزوجة كاستيو وولديه.

وقال الرئيس المكسيكي اليساري الجمعة إنه يريد "مواصلة دعم الرئيس المخلوع ظلما".

ويُتهم كاستيو بمحاولة انقلاب عبر قراره حل البرلمان الذي كان على وشك أن يقصيه من السلطة.

وأدت الإطاحة به واعتقاله إلى اندلاع احتجاجات استمرت شهرين في أنحاء البلاد، قُتل فيها ما لا يقل عن 48 مدنيا وأحد أفراد قوات الأمن.