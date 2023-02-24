كوريا الشمالية تجري تدريبا على إطلاق صاروخ "كروز" إستراتيجي

أعلنت كوريا الشمالية الجمعة أنها أطلقت 4 صواريخ كروز إستراتيجية باتجاه البحر، في تجربة قالت إنها "أظهرت مرة أخرى القدرات الحربية للقوة القتالية النووية" للبلاد.

وهذا الاختبار هو الأحدث في سلسلة تجارب أدت إلى تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية، وزادت المخاوف من أن تجري كوريا الشمالية أول تجربة نووية لها منذ 2017.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن صواريخ "هواسال-2" الأربعة أطلقت من محيط مدينة كيم تشيك في مقاطعة هامغيونغ الشمالية باتجاه بحر الشرق، المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

وأضافت أن الصواريخ اجتازت مسافة 2000 كيلومتر قبل أن تصيب أهدافها "بدقة"، من دون أن تحدد ماهية تلك الأهداف.

كما أشارت الوكالة إلى أن "اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري أعربت عن ارتياحها الكبير لنتائج تجربة الإطلاق".

وأضافت الوكالة أن التدريب أظهر "وضع الحرب للقوات القتالية النووية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذي يعزز بكل الطرق الممكنة قدرتها على شن هجوم نووي مضاد فتاك على القوات المعادية".