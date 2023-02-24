قائد القوات الجوية بالحرس الثوري: طهران قادرة على استهداف السفن الأميركية على بعد 2000 كيلومتر

قال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده إن بلاده قادرة على استهداف السفن الأميركية على بعد 2000 كيلومتر.

وصرح حاجي زاده في لقاء تلفزيوني بمناسبة يوم الحرس الثوري بأن "الأسطول الأميركي في المحيط الهندي والبحرين الأحمر والمتوسط في مرمى صواريخنا".

وأضاف أن عدم تخطي هذا المدى هو مراعاة للأوروبيين الذين عليهم أن يحافظوا على هذا الاحترام لأنفسهم، حسب تعبيره.

وقال إن "مصالح أميركا تكمن في زعزعة الأمن في غرب آسيا وحتى العالم"، مشيرا إلى الحروب التي كانت أميركا سببا فيها، مضيفا "إذا لم نكن أقوياء، فإن هذه الحوادث نفسها ستمتد إلى داخل إيران".

كما كشف حاجي زاده عن صاروخ كروز جديد من طراز "باوه" بعيد المدى، إذ يصل إلى 1650 كيلومترا.

وأشار إلى أن الطائرات المسيرة "غزة" قادرة على حمل 9 قنابل والتحليق لمسافات طويلة.

ووسعت إيران برنامجها للصواريخ، لا سيما الصواريخ الباليستية، رغم اعتراضات الولايات المتحدة وتعبير الدول الأوروبية عن القلق، في حين تقول طهران إن برنامجها دفاعي بحت وله طبيعة رادعة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إن الولايات المتحدة لديها شكوك في تقارير تنقل عن حاجي زاده قوله إن إيران طورت صاروخا باليستيا فرط صوتي.