تحذير روسي شديد اللهجة بشأن ترانسنيستريا.. وحزمة عقوبات غربية مشددة ضد موسكو

حذّرت روسيا من أنها سترد على أي استفزاز عسكري في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية الموالية لها في مولدوفا، فيما أعلنت واشنطن توقيع عقوبات جديدة على موسكو وحلفائها، وقالت إنها ستقدم أسلحة بقيمة ملياري دولار لأوكرانيا، التي تسلمت بالفعل أولى دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، كما ينتظر أن تتسلم 10 أخرى خلال أيام.

ويجري الرئيس الأميركي جو بايدن وزعماء مجموعة السبع اليوم الجمعة محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث المساعدات الإضافية التي يمكن تقديمها للأوكرانيين.

وقالت واشنطن إنها ستقدم مزيدا من الأسلحة بقيمة ملياري دولار لكييف في ظل استعدادها لشن هجوم في الربيع، لكن الدعم لا يشمل طائرات "إف-16" (F-16) المقاتلة التي طلبتها أوكرانيا.

وتسلمت أوكرانيا اليوم الجمعة من بولندا أولى دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الصنع، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء البولندية، التي نقلت عن مصادر حكومية أن "رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي سيعلن الجمعة في كييف أن بولندا سلمت أولى دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا".

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر حكومية أن السويد ستسلم أوكرانيا نحو 10 دبابات ليوبارد وأنظمة مضادة للطائرات.





وانضمت الولايات المتحدة إلى دول مجموعة السبع في خطط لتوقيع عقوبات تستهدف 200 فرد وكيان وعشرات المؤسسات المالية الروسية.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن العقوبات موجهة إلى أهداف في روسيا و"جهات فاعلة من دول ثالثة" في أنحاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط تدعم المجهود الحربي الروسي.

وأضاف "سنوقع عقوبات على آخرين يرتبطون بقطاعي الدفاع والتكنولوجيا الروسيين، ومن بينهم المسؤولون عن إعادة ملء المخزون الروسي من الأصناف الخاضعة للعقوبات أو تمكين روسيا من تفادي العقوبات".

وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن مجموعة السبع ستدعو خلال قمتها الافتراضية، اليوم الجمعة، إلى الامتناع عن إرسال أي مساعدات عسكرية إلى روسيا.

وأشار قبيل القمة التي سترأسها بلاده إلى "دعم عسكري لروسيا من قبل دول أخرى تم الإبلاغ عنه"، وقال إن "مجموعة السبع تعتزم الدعوة إلى إنهاء هذا الدعم".





تطورات ميدانية

ميدانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة إن قواتها تواصل الهجوم على طول خط المواجهة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، وإنها قتلت ما يصل إلى 240 جنديًّا أوكرانيًّا خلال الساعات الـ24 الماضي.

وذكرت الوزارة في إفادة يومية أن "القوات المسلحة لروسيا الاتحادية تواصل القيام بعملية عسكرية خاصة.. وفي اتجاه دونيتسك، شنت وحدات من مجموعة القوات الجنوبية هجوما شاملا على تجمعات لقوات العدو وعتاده على طول خط التماس بأكمله".

وشهدت الأسابيع الماضية شن روسيا هجمات برية في أراض تعلوها الثلوج في معارك وصفها الطرفان بأنها الأكثر دموية في الحرب. وقالت أوكرانيا أمس الخميس إن قواتها صدت الهجمات الروسية على طول خط المواجهة.





ترانسنيستريا.. توتر جديد

من ناحية أخرى، حذّرت روسيا بأنها "سترد" على أي "استفزاز" عسكري أوكراني في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا في مولدوفا، حيث تنشر موسكو قوة عسكرية.

وشددت الوزارة، في بيان، على أن أي تحرك يشكل "خطرا" على العسكريين الروس المتمركزين في ترانسنيستريا "سيعتبر هجوما على الاتحاد الروسي".

وترانسنيستريا منطقة صغيرة أعلنت انفصالها عن مولدوفا في التسعينيات إثر حرب قصيرة، وتقع على الحدود الغربية لأوكرانيا وشكّلت في الأسابيع الأخيرة محور توتّر متزايد.

واتهمت الخارجية كييف بأنها تحشد "رجالا وعتادا عسكريا" قرب ترانسنيستريا، مشيرة كذلك إلى "نشر مواقع مدفعية وزيادة غير مسبوقة لتحليق المسيّرات" الأوكرانية فوق المنطقة.





في غضون ذلك، قال موقع "ريبار" العسكري الروسي إن قوات "فاغنر" سيطرت على بلدة بيرخوفكا، في الضواحي الشمالية لمدينة باخموت.

وأضاف الموقع أن السيطرة على هذه البلدة سيمكّن هذه القوات من قطع أحد أهم طرق إمدادات الجيش الأوكراني.

وكان قائد مليشيا "فاغنر" يفغيني بريغوجين قد ظهر في مقطع مصور وهو يتفقد مواقع قواته فيما قيل إنها الأحياء الشرقية من باخموت.

لكن قيادة الأركان الأوكرانية قالت إنها تصدت لهجمات روسية في مناطق عدة بإقليم دونباس، شرقي أوكرانيا، خصوصا في باخموت، وأضافت أن قصفًا روسيًّا عنيفًا استهدف بلدات في محيط المدينة.





تسوية صينية

وفي وقت سابق اليوم، قالت الخارجية الصينية في وثيقة بعنوان "موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية" إنه "ينبغي على جميع الأطراف دعم روسيا وأوكرانيا للتحرّك في الاتجاه نفسه واستئناف الحوار المباشر بينهما في أسرع وقت ممكن".

وأضافت "ينبغي عدم استخدام الأسلحة النووية، وعدم خوض حروب نووية، والوقوف ضدّ التهديد بالسلاح الذرّي أو اللجوء إليه". كذلك دعت الوثيقة إلى تجنب أي هجوم على المدنيين أو المنشآت المدنية.

وأكدت بكين في الوثيقة أنه "يجب على أطراف النزاع الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي وتجنّب مهاجمة مدنيين أو منشآت مدنية".

وكانت بكين عرضت على موسكو رؤيتها "لتسوية سياسية" للنزاع في أوكرانيا، في ختام محادثات روسية صينية أجريت مساء أول أمس بالعاصمة الروسية.

وقد أكد مسؤول السياسة الخارجية الصينية وانغ يي، بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، الاستعداد للعب دور "محايد وبنّاء" بين روسيا وأوكرانيا.

وردت أوكرانيا على الوثيقة الصينية، على لسان ميخائيل بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني الذي قال إن حرب روسيا في بلاده ستنتهي دون أي تنازلات أوكرانية، مؤكدا ضرورة حصول كييف على مساعدات فعالة.

وفي مقابلة مع الجزيرة بمناسبة دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثاني، أضاف بودولياك أن هناك صيغة واحدة للسلام عرضها الرئيس فولوديمير زيلينسكي هي خروج روسيا من كل الأراضي التي احتلتها منذ عام 1991.

وقال بودولياك إن بلاده تواصل سعيها مع واشنطن لتسليمها طائرات مقاتلة من أجل مواجهة آلة الحرب الروسية. وأضاف أن كييف لمست مؤشرات إيجابية من الجانب الأميركي إزاء تسليمها تلك المقاتلات قريبا.