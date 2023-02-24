"تناولوا اللفت".. سخرية من مقترح وزيرة بريطانية لحل أزمة نقص الخضروات والحكومة تسارع للتعليق

حثت وزيرة البيئة البريطانية مواطنيها على تناول اللفت، في ظل نقص تواجهه المتاجر في أنواع من الفواكه والخضروات أبرزها الطماطم والفلفل الحلو، ما أثار تعليقات ساخرة.

ولمواجهة هذه المشكلة في الإمدادات، حدّد عدد من المتاجر كمية الفواكه والخضروات المسموح للزبائن بشرائها، لكي تُتاح هذه السلع للجميع. وتعود مشكلة التوريد إلى سوء الأحوال الجوية في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا، بحسب الاتحاد الوطني للتجار.

وأعلنت وزيرة البيئة تيريز كوفي أمام البرلمان، أمس الخميس، أن هذه المشكلة قد تستمر "أسبوعين إلى 4 أسابيع".

وعلّقت النائبة المحافظة سيلين ساكسبي بالقول "إنّ المتاجر مستمرة في استيراد منتجات كثيرة (…)"، مضيفةً "ينبغي أن نتناول كمية أكبر من المنتجات الموسمية ودعم المزارعين البريطانيين".

لتردّ كوفي "من المهم أن نتأكد من أننا نثمّن المنتوجات التي تتميز بلادنا بإنتاجها"، مضيفةً "إنّ عددًا كبيرًا من البريطانيين يأكلون اللفت حاليًا بدل التفكير في الخس أو الطماطم أو أي خضروات مماثلة".

وتابعت "لكنني أدرك أنّ المستهلكين يرغبون في خيار يمكن اعتماده على مدار العام".

وبعدما لاقى تصريح الوزيرة ردود فعل كثيرة، قال ناطق باسم رئاسة الحكومة البريطانية إن كوفي أرادت "أن تثمّن ما يُنتَج في المملكة المتحدة، لكن في النهاية، يعود الخيار للبريطانيين في اختيار الأطعمة التي يودّون شراءها".

وشدد الناطق على أن النقص في الفواكه والخضروات ليس ناجمًا عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أزمة مواد

وخلال الأيام الماضية أجبر نقص الفواكه والخضروات المستوردة المتاجر الكبرى في بريطانيا على فرض قيود على المشتريات، وسط تحذير المزارعين وتجار التجزئة من تفاقم الوضع في ظل انخفاض الإنتاج المحلي.

وكانت بريطانيا تعاني في البداية من نقص في الطماطم فقط، لكنه امتد إلى أنواع أخرى من الفاكهة والخضروات، مما دفع تجار التجزئة إلى فرض قيود على المبيعات.

وقال تقرير بصحيفة تايمز (The Times) إن الطقس القاسي في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا تسبب في إتلاف المحاصيل التي تغذي المملكة المتحدة عادة خلال فصل الشتاء.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الغاز أدى إلى خفض الإنتاج في الصوبات الزراعية (البيوت البلاستيكية الدافئة) في بريطانيا وهولندا.

وفي مواجهة أزمة الرفوف الفارغة حثت متاجر بريطانية كبرى عملاءها على عدم اقتناء أكثر من 3 عبوات من الطماطم والفلفل والخيار والخس وأكياس السلطة والبروكلي والقرنبيط والتوت، في حين وضعت متاجر أخرى حصصا محددة لكل مستهلك لاقتناء بعض الخضروات، بحسب ما أوردت تايمز ووكالة الصحافة الفرنسية.