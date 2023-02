محمد فريدي.. أول مدني مسلم "يراقب" شرطة نيويورك

عين عمدة مدينة نيويورك في الولايات المتحدة، إريك آدامز، المحامي محمد فريدي كأول مواطن مسلم في لجنة مراقبة شرطة المدينة (لجنة هاندشو)، حسب ما أفاد الموقع الرسمي لمدينة نيويورك.

Muhammad Faridi is an experienced litigator who will now serve as the civilian representative on the Handschu Committee — the first Muslim-American to fill this important role. I know he will help us ensure fairness and accountability in our policing for all New Yorkers. pic.twitter.com/bSRQiNTRgD

