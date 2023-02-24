تعرض لنزيف دماغي أثناء التصوير.. وفاة الفنان السوري شادي زيدان

توفي اليوم الجمعة الفنان السوري شادي زيدان عن عمر ناهز 49 عاما، بعد تعرضه قبل أيام لجلطة دماغية خلال تصوير أحد مشاهد مسلسله الجديد المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونعاه شقيقه الفنان أيمن زيدان من خلال صورة على إنستغرام، وكتب "الله يرحمك يا شادي، والعزاء لكل العائلة وكل محبيك".

ونعته الممثلة السورية نادين خوري على صفحتها على فيسبوك قائلة، "شادي زيدان تعجز الكلمات في حالة لا تصدق يعزّ علي أنني أمام موقف لا بد فيه أن أعزي أولاً الأستاذ والصديق والزميل ورفيق الدرب الفني أيمن زيدان في هذا المصاب الأليم برحيل شقيقه خالص العزاء لأسرته وإخوته ومحبيه وللوسط الفني الرحمة والسلام لروحه إنا لله وإنا اليه راجعون".

ونشرت نقابة الفنانين السوريين عبر حسابها على فيسبوك صورة للفنان الراحل، معلقة عليها "تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان شادي زيدان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقبل أيام، شارك شادي في حملات دعم وإيواء المتضررين من الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا فجر السادس من فبراير/شباط الجاري، وبعدها ذهب لتصوير مسلسله الجديد "زقاق الجن" الذي كان يجسد فيه شخصية "أبو تيسير"، وأثناء التصوير أصيب بنزيف دماغي وتم نقله للمستشفى.

وأثناء وجوده بالمستشفى في حالة حرجة كتب شقيقه الفنان وائل زيدان على صفحته على فيسبوك رسالة حثه فيها على النهوض قائلا "انهض لتعد واقفا كما كنت دائما متربعا على تلك الأرض الطيبة الطاهرة الحنونة التي حملتنا سويا.. انهض لعلك تعيد إلى هذا البؤس حياة".

وقبل أيام من وفاته أخرجت الفنانة السورية شكران مرتضى قافلة خيرية بنية شفاء شادي واستكمال ما بدأه من حملات دعم لمتضرري الزلزال، حسب ما تمنت على صفحتها بإنستغرام.

ونشأ شادي المولود في 1 يناير/كانون الثاني 1974، في أسرة محافظة حيث كان جده الشيخ شكري زيدان مختار البلدة، أما والده غالب زيدان فكان شرطيا.

وشادي هو شقيق الممثلين أيمن زيدان ووائل زيدان، شارك في العديد من المسلسلات أبرزها "أنشودة المطر" و"طيور الشوك" و"عائد إلى حيفا" و"هولاكو".

وتميز شادي في دوره بمسلسل "بيت جدي" الجزء الثاني مع سامر المصري وبسام كوسا وطلحت حمدي، وغيرهم من نجوم الدراما السورية، كما حقق شهرة واسعة في مسلسل "عيلة 7 نجوم".