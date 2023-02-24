البيت الأبيض: روسيا قد تزود إيران بطائرات مقاتلة

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن روسيا تدرس إرسال طائرات مقاتلة إلى إيران في سياق تعاون عسكري موسع، شمل شحن طهران كميات متزايدة من الأسلحة إلى موسكو لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

وصرّح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي "نعتقد أن روسيا قد تنخرط في تعاون دفاعي غير مسبوق مع إيران، بما في ذلك الصواريخ والإلكترونيات والدفاع الجوي. نعتقد أن روسيا قد تزود إيران بطائرات مقاتلة".

وأضاف كيربي أن إيران، التي تخضع لعقوبات غربية بسبب برنامجها النووي، تسعى إلى تعزيز جيشها بمساعدة روسية، مقابل إرسال أسلحة تستخدم في الحرب على أوكرانيا، والمستمرة منذ عام.

معدات إضافية

وتابع المسؤول الأميركي "إيران تسعى أيضا لشراء معدات عسكرية إضافية من روسيا، من بينها مروحيات هجومية ورادارات وطائرات تدريب قتالية. وإجمالا تسعى إيران للحصول على معدات عسكرية بمليارات الدولارات".

وأردف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي "كنا نخشى أن يسير الأمر في كلا الاتجاهين، ومن المؤكد أن هذه المخاوف تتحقق".

وقال جون كيربي إن إيران أرسلت بالفعل في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 مئات الطائرات المسيّرة إلى روسيا، وكذلك ذخيرة للمدفعية والدبابات.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) الأميركية نشرت في 18 من الشهر الحالي تحليلا يكشف عن استعداد إيران لتسلم المقاتلة الروسية "سوخوي-35" (Sukhoi-35).

وتهيمن على أسطول إيران من الطائرات الحربية الطائرات الروسية من طراز "ميغ" (MIG) و"سوخوي" (Sukhoi) تعود إلى حقبة الاتحاد السوفياتي، فضلا عن طائرات حربية صينية من بينها "إف-7" (F-7)، إضافة لبعض الطائرات المقاتلة الأميركية من طراز "إف-4″ (F-4) و"إف-5" (F-5) اشترتها طهران قبل قيام الثورة الإيرانية في العام 1979.