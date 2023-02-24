أول ضربة جوية منذ الزلزال.. مقتل شخصين بغارة لمُسيرة شمال غربي سوريا

قال الدفاع المدني السوري إن شخصين -على الأقل- قُتلا اليوم الجمعة في ضربة جوية استهدفت دراجة نارية شمال غربي سوريا، وذلك في أول قصف جوي للمنطقة منذ وقوع زلزال مدمر قبل نحو 3 أسابيع.

وقال الدفاع المدني السوري إن شخصين -لم تحدد هويتاهما- أصابتهما الضربة الجوية التي نفذتها "طائرة مسيرة مجهولة الهوية"، استهدفت دراجة نارية يستقلانها على طريق قاح-دير حسان في ريف إدلب الشمالي، وهي منطقة تخضع لسيطرة المعارضة السورية المسلحة.

وأضاف الدفاع المدني أنه أخمد الحريق الناتج عن الغارة.

وكان مراقبون محليون أفادوا -في وقت سابق اليوم الجمعة- بوقوع الضربة الجوية، لكنهم لم يذكروا وقوع قتلى، وقالوا إن الضربة وقعت قرب الحدود السورية مع تركيا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الغارة.

وتعرض الشمال السوري في السابق لقصف كثيف من النظام السوري وحليفته روسيا، كما وجهت الطائرات الحربية الأميركية أيضا ضربات للمنطقة استهدفت تنظيمات تصفها واشنطن بالإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية.