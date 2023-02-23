3 سنوات من الاعتقال دون محاكمة.. السلطات المصرية تجدد حبس اثنين من صحفيي الجزيرة

جددت محكمة مصرية، اليوم الخميس، حبس الصحفيين بالجزيرة مباشر هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم 45 يوما ليتجاوز حبسهما 3 سنوات من دون محاكمة.

ونظم العاملون بشبكة الجزيرة الإعلامية وقفة تضامنية، أمس الأربعاء، تنديدا باستمرار اعتقال السلطات المصرية 3 من الزملاء بالجزيرة مباشر، هم بهاء الدين إبراهيم وهشام عبد العزيز وربيع الشيخ.

وأكمل الزميل بهاء الدين إبراهيم، الأربعاء، 3 سنوات في السجون المصرية، منذ اعتقاله لحظة وصوله إلى مطار برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وقالت شبكة الجزيرة الإعلامية في بيان إن الزميل بهاء الدين تعرض لانتهاكات قانونية، منها الإخفاء القسري، والتعذيب بالكهرباء، والحبس الانفرادي معصوب العينين ومكبل اليدين، إضافة إلى معاناته من آلام مبرحة في الظهر بسبب إصابته في العمود الفقري.

خبير دولي : "بقاء الصحفيين بـ #الجزيرة_مباشر من دون محاكمة فترات طويلة أمر مثير للقلق وفضيحة كبيرة”

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شاهد | https://t.co/fqoHWftWjo#الصحافة_ليست_جريمة — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 23, 2023

وأعربت الشبكة عن قلقها الشديد على سلامة الزميل بهاء الدين وزميليه هشام عبد العزيز وربيع الشيخ المحتجزين كذلك دون محاكمة، في زنازين تفتقر لأبسط شروط الصحة والنظافة، مما يشكل تهديدا حقيقيا لسلامتهم ويعرض حياتهم للخطر في ظل معاناتهم من أمراض مزمنة.

وتدعو الجزيرة كل الهيئات المعنية بحرية الصحافة والمنظمات الحقوقية في العالم إلى الوقوف مع الزميل بهاء الدين وغيره من الصحفيين المسجونين في مصر، والتضامن معهم بكل الوسائل المتاحة، والمطالبة بإطلاق سراحهم فورا.