روسيا تعلن سقوط مقاتلة قرب الحدود مع أوكرانيا ومصرع قائدها

قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرة حربية سقطت، اليوم الخميس، في مقاطعة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا.

وأفاد بيان الوزارة أن "طائرة قتالية من طراز "سوخوي-25″ (Su-25) تابعة لقوات الفضاء سقطت أثناء عودتها إلى مطار في إقليم بيلغورود بعد إنجازها مهمة قتالية" حسبما ذكرت وكالة تاس المحلية.

وأشارت الدفاع الروسية إلى مصرع قائد الطائرة بعد تحطمها في مكان مقفر، دون تسجيل أضرار على الأرض، وفق الوكالة. وقالت إن البيانات الأولية تشير إلى أن خللا فنيا تسبب في الحادث، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان حاكم بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أفاد في وقت سابق اليوم بتحطم طائرة تابعة لوزارة الدفاع قرب مدينة فيلويكي بالمقاطعة.

وذكر غلادكوف -في بيان مقتضب عبر "تليغرام"- أن فريقا من المحققين وموظفين بوزارة الطوارئ يعملون في الموقع، مضيفا أنه يجري التحقيق في سبب الحادث وأن "الوضع تحت السيطرة".

ولم يقدم حاكم بيلغورود تفاصيل إضافية عن نوع الطائرة وعدد الضحايا، قبل أن تكشف وزارة الدفاع عن بعض التفاصيل.

وتقع بيلغورود جنوب غرب روسيا ولها حدود مع أوكرانيا، وتحديدا مع مقاطعات لوغانسك وخاركيف وسومي بالشمال والشمال الغربي، وهي ممتدة على نحو 27 ألف كيلومتر مربع، ويبلغ طول حدودها نحو 1150 كيلومترا، منها 450 كيلومترا مع أوكرانيا، ويتجاوز عدد سكانها 1.5 مليون نسمة.

وتعرضت هذه المقاطعة الروسية خلال عام من الحرب لقصف متكرر وتفجيرات استهدفتها، مما أوقع قتلى وجرحى وتسبب في أضرار مادية.