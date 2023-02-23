تركيا.. ارتفاع حصيلة قتلى زلزال كهرمان مرعش الكبير ووزير الداخلية يكشف عن حجم الدمار في هاتاي

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب فجر السادس من فبراير/شباط الجاري مناطق واسعة جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا.

وقال صويلو في مقابلة على قناة "تي آر تي" (TRT ) التركية الرسمية، مساء أمس الأربعاء، من مركز تنسيق الكوارث بولاية هاتاي جنوبي البلاد، إن الحصيلة الجديدة لقتلى الزلزال في تركيا وصلت إلى 43 ألفا و556.

وأضاف صويلو أن معدل تقييم الأضرار في ولاية هاتاي يراوح بين 75% إلى 80%، مشيرا إلى تضرر 750 ألف "قسم مستقل" بما في ذلك المناطق التجارية.

وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات وأعقبه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما في البلدين.

وخلال اليومين الماضيين، استمرت الهزات الارتدادية التي ضربت مناطق بجنوب تركيا، حيث أفاد معهد الزلازل التركي في جامعة البوسفور بأن هزة ارتدادية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر ضربت ولاية ديار بكر جنوبي تركيا أول أمس الثلاثاء.

كما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن هزة أرضية بقوة 4.1 درجات ضربت ناحية ألبستان في محافظة كهرمان مرعش صباح أمس الأربعاء.

وجاءت الهزتين بعد زلزالين بقوة 6.4 درجات و5.8 درجات على مقياس ريختر ضربا مركز منطقتي دفنه وسمنداغ في هاتاي، مساء الاثنين الماضي، وامتدا إلى الشمال السوري، في حين شعر بهما سكان لبنان وفلسطين، وتبعتهما عشرات الهزات الارتدادية، وأسفر الزلزالان الأخيران عن 6 قتلى وعشرات الجرحى.