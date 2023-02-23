بايدن: قرار بوتين تعليق المشاركة بمعاهدة "نيو ستارت" لا يعني تفكيره في استخدام أسلحة نووية

قال الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء إنه لم يفسّر قرار نظيره الروسي فلاديمير بوتين تعليق المشاركة مؤقتا في معاهدة "نيو ستارت" (New START) للحد من الأسلحة النووية على أنه مؤشر على تفكيره في استخدام الأسلحة النووية، وإن كان وصف القرار بأنه "خطأ كبير".

وأضاف بايدن خلال مقابلة مع قناة "إيه بي سي" (ABC) الإخبارية "هذا خطأ كبير. ليس قرارا مسؤولا تماما، لكنني لا أفسره على أنه يعني تفكيره في استخدام الأسلحة النووية أو أي شيء من هذا القبيل".

وكان مسؤول كبير في وزارة الدفاع الروسية قال إن بلاده ستلتزم بالحدود المتفق عليها بشأن الصواريخ النووية، وستواصل إبلاغ الولايات المتحدة بأي تغير يطرأ على نشرها، رغم قرار موسكو تعليق آخر معاهدة متبقية للحد من الأسلحة.

وصوّت مجلس النواب الروسي (الدوما) ومجلس الاتحاد (الشيوخ) لصالح تعليق مشاركة موسكو في معاهدة ستارت الجديدة، ليصادقا على قرار أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين الثلاثاء عندما اتهم الغرب بمحاولة إلحاق "هزيمة إستراتيجية" بروسيا في أوكرانيا.

لكنّ المسؤول البارز في وزارة الدفاع الروسية يفغيني إيلين أخبر مجلس النواب أن روسيا ستواصل الالتزام بالحدود المتفق عليها بشأن أنظمة إطلاق الأسلحة النووية، أي قاذفات القنابل الإستراتيجية والصواريخ.

وبموجب المعاهدة المبرمة عام 2010، تلتزم موسكو وواشنطن بنشر ما لا يزيد على 1550 رأسا نووية و700 صاروخ وقاذفة قنابل.

ويمكن لكل جانب إجراء ما يصل إلى 18 عملية تفتيش لمواقع الأسلحة النووية الإستراتيجية كل عام، للتأكد من أن الطرف الآخر لم ينتهك حدود المعاهدة، لكن جرى تعليق عمليات التفتيش بموجب المعاهدة في مارس/آذار 2020 بسبب جائحة "كوفيد-19".