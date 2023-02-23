في ظل قرار أممي يطالب بانسحاب روسي.. بوتين يلوح بالترسانة النووية وزيلينسكي يتعهد بتحقيق النصر

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 141 صوتا قرارا يجدد مطالبة روسيا بسحب كل قواتها فورا وبشكل كامل ومن دون أي شرط من أراضي أوكرانيا، كما يدعو القرار إلى وقف الأعمال العدائية.

وأكد القرار -المقدم من أوكرانيا- ضرورة التوصل في أقرب وقت إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، مشددا على ضرورة ضمان المساءلة عن "الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في أوكرانيا" من خلال تحقيقات ومحاكمات عادلة ومستقلة.

وأعاد القرار تأكيد التزام الجمعية العامة بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا.

وبعد يوم واحد من زيارة وزير الخارجية الصيني لموسكو وتعهده بتعميق الشراكة معها، امتنعت بكين عن التصويت، وهي المرة الرابعة التي تمتنع فيها عن المشاركة في مثل هذا التصويت منذ بدء الحرب في 24 فبراير/شباط 2022.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار أمس الخميس بأغلبية 141 صوتا، مع امتناع 32 عضوا عن التصويت، وانضمت 6 دول إلى روسيا في معارضة القرار.





عام على الحرب

ومع مرور عام على ذكرى اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا، تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتحقيق النصر على ما سماها "القوات الغازية".

وأكد زيلينسكي أن بلاده لم تنكسر، وقال "تخطينا الكثير من المحن وسننتصر. سنحاسب جميع الذين جلبوا هذا الشر، وهذه الحرب إلى أرضنا، وكل هذا الرعب والقتل والتعذيب والنهب".

في المقابل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستواصل تعزيز قواتها النووية برا وبحرا وجوا، وقال إن العام الحالي سيشهد دخول أولى منصات منظومة "سارمات" الصاروخية للخدمة القتالية.

وأكد أن موسكو ستواصل الإنتاج التسلسلي لصواريخ "كينجال" الأسرع من الصوت، مشيرا إلى أن هذا العام سيشهد تسليم كميات كبيرة من صواريخ "تسيركون" الأسرع من الصوت والتي تطلق من البحر.

دعم أميركي

وفي سياق الدعم الأميركي لأوكرانيا، تعهد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بمواصلة توفير كل ما هو ضروري لكييف للتأكد من انتصارها في هذه المعركة، مؤكدا أن واشنطن ستقدم ملياري دولار في حزمة إضافية من المساعدات الأمنية لأوكرانيا.

وفي سياق مواز، أعلن البيت الأبيض أمس الخميس أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة "واسعة النطاق" على روسيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير -خلال مؤتمر صحفي- إن "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات واسعة النطاق على قطاعات حيوية تدر عائدات على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".





عقوبات أوروبية

من جهة ثانية، قالت مصادر دبلوماسية لوكالة رويترز إن دول الاتحاد الأوروبي أخفقت مجددا في الاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات كانت تخطط لفرضها على روسيا في الذكرى الأولى لحربها على أوكرانيا، التي تحل اليوم الجمعة.

ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي -البالغ عددها 27- أن توافق بالإجماع على فرض العقوبات.

وقالت المصادر إن بولندا تعرقل الحزمة بسبب إعفاءات مقترحة من حظر على واردات الاتحاد الأوروبي من المطاط الصناعي الروسي.