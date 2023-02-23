شاهد- البنتاغون ينشر صورة غير مسبوقة للمنطاد الصيني قبل إسقاطه

نشرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) صورة تظهر ما يشتبه مسؤولون أميركيون في أنه منطاد تجسس صيني تم إسقاطه فوق المياه الإقليمية الأميركية بداية الشهر الجاري.

وتظهر الصورة المنطاد وهو فوق البر الرئيسي للولايات المتحدة في 3 فبراير/ شباط، حسبما قال البنتاغون أمس الأربعاء.

ووفق البنتاغون فقد تم التقاط الصورة من قمرة القيادة لطائرة استطلاع عسكرية أميركية. وبعد يوم واحد فقط، أسقط الجيش الأميركي المنطاد الصيني فوق المحيط الأطلسي قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية.

وتم الانتهاء من استعادة حطام المنطاد نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت معظم الصور الملتقطة للمنطاد الصيني مأخوذة من الأرض ومن مسافات بعيدة.





وزاد الحادث من توتر العلاقات بين واشنطن وبكين، وتبادل الطرفان التحذيرات بعده، كما ألغى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة كانت مقررة إلى الصين.

وفي حين أكدت واشنطن أن المنطاد مصمم للتجسس، نفت بكين ذلك قائلة إن المنطاد مدني وهدفه جمع بيانات حول الأرصاد الجوية، مشيرة إلى أنه انحرف عن مساره بسبب الطقس، وانتهى به المطاف فوق الأراضي الأميركية.