برلين تطرد دبلوماسيين إيرانيين ردا على حكم إعدام صادر في طهران بحق مواطن يحمل جنسية البلدين

أعلنت ألمانيا، اليوم الأربعاء، طرد دبلوماسيين يعملان في السفارة الإيرانية في برلين، ردا على حكم إعدام أصدرته محكمة إيرانية بحق مواطن يحمل جنسية البلدين. وتتهمه طهران بالمشاركة في هجوم على مسجد عام 2008.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك -في بيان- إن برلين أبلغت القائم بأعمال السفارة الإيرانية أنها لا تقبل "الانتهاك الجسيم لحقوق مواطن ألماني".

وأضافت بيربوك أن الحكومة الألمانية أعلنت أن اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين "غير مرغوب فيهما"، وطالبتهما بمغادرة البلاد على الفور.

وحثت الوزيرة الألمانية السلطات الإيرانية على إلغاء حكم الإعدام الصادر على الإيراني الألماني جمشید شارمهد (67 عاما)، ومنحه "محاكمة عادلة، وإجراءات الاستئناف الواجبة".

وأمس الثلاثاء، حكم القضاء الإيراني على شارمهد الذي أوقفته السلطات في أغسطس/آب 2020، خلال "عملية معقدة" بالإعدام "لتورطه في اعتداء إرهابي على مسجد عام 2008".

ومثل شارمهد أمام محكمة بالعاصمة طهران في فبراير/شباط 2022 على خلفية اتهامه بالمشاركة بتنفيذ هجوم على مسجد في شيراز (جنوب) أسفر عن مقتل 14 شخصا.

كما وجّه إليه القضاء تهمة إجراء اتصالات مع مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "إف بي آي" (FBI) ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) ومحاولة الاتصال "بعملاء الموساد الإسرائيلي".

وفي السياق، استدعت إيران القائمة بالأعمال البريطانية في طهران للاحتجاج على تصريحات قالت فيها لندن إن طهران وجهت "تهديدات" لصحفيين يعملون في المملكة المتحدة حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية الأربعاء.

بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الثلاثاء "أشعر بالصدمة للتهديدات المستمرة للنظام الإيراني ضد صحفيين يعملون في المملكة المتحدة. فيما اعتبرت الخارجية الإيرانية أن تصريحات كليفرلي هي "استمرار لسياسة التخوف من إيران"، داعية إلى وضع "حد لهذا النهج غير الودي للحكومة البريطانية".