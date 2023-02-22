نابلس تشيع شهداءها والمقاومة الفلسطينية تحذر من "نفاد الصبر"

شيع آلاف الفلسطينيين مساء اليوم الأربعاء جثامين الشهداء الذين سقطوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على مدينة نابلس، وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا وصولا إلى دوار الشهداء.

واستشهد 11 فلسطينيا فيما أصيب أكثر من 100 برصاص الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم أثناء اقتحام الاحتلال مدينة نابلس، مما يرفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 61 شهيدا في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 11 فلسطينيا، بينهم طفل ومسنان، وإصابة 102 بجروح، بينهم 7 في حالة خطيرة.

وأوضحت الوزارة -في بيان- أن الشهداء هم: عدنان بعارة (72 عاما)، ومحمد عنبوسي (25 عاما)، وتامر ميناوي (33 عاما)، ومصعب عويص (26 عاما)، وحسام اسليم (24 عاما)، ومحمد عبد الغني (23 عاما)، ووليد دخيل (23 عاما)، وعبد الهادي الأشقر (61 عاما)، والطفل محمد شعبان (16 عاما)، وجاسر قنعير (23 عاما).

بحضور جماهيري مهيب.. #نابلس تشيع 10 من أبنائها الذين قضوا بمجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بالمدينة صباح الأربعاء #الجزيرة #ألبوم pic.twitter.com/GpgtkB1PFj — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 22, 2023

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن عناصره تعاملوا مع عشرات الذين أصيبوا بالرصاص الحي، إضافة إلى 250 مصابا بحالة اختناق.

وقال مراسل الجزيرة إن 3 صحفيين أصيبوا برصاص الاحتلال خلال تغطيتهم اقتحام مدينة نابلس، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من المدينة بعد 3 ساعات من اقتحامها.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حارة الشيخ مسلّم على أطراف البلدة القديمة في نابلس وحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف.

إضراب شامل ومسيرات

في الأثناء، أعلنت الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية الإضراب الشامل غدا الخميس حدادا على أرواح الشهداء.

وتظاهر عشرات الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل تنديدا بالمجزرة الإسرائيلية في نابلس، وخلال المظاهرة ردد الفلسطينيون شعارات تطالب بـ"الرد".

كما شارك العشرات ظهر اليوم الأربعاء في مسيرة غاضبة بمدينة رام الله تنديدا باقتحام الاحتلال نابلس.

إدانات فلسطينية

من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس، وحملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يدفع المنطقة نحو التوتر وتفجر الأوضاع.

بدورها، نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) شهداء مجزرة نابلس، مؤكدة أنها "لن تمر دون رد".

وقال الناطق باسم كتائب القسام -في رسالة مقتضبة على تليغرام- إن "المقاومة في غزة تراقب جرائم العدو المتصاعدة تجاه أهلنا في الضفة المحتلة، وصبرها آخذ بالنفاد".

في غضون ذلك، اتفقت الفصائل فلسطينية على أن اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة الغربية "يضع حالة الهدوء بمهب الريح"، وتوعدت بالرد على ذلك.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي شهداء نابلس، وقالت في -بيان- "إننا إذ نزف شهيدينا القائدين محمد الجنيدي وحسام اسليم اللذين كان لهما باع جهادي طويل في تأجيج معركة الاشتباك مع العدو لنؤكد أن دماء الشهداء الأطهار ستزيد جذوة المقاومة التي تمتد في كل الساحات".

كما شدد الأمين العام للحركة زياد النخالة على أنه من واجب المقاومة الرد دون تردد على ما ارتكبته إسرائيل من "جريمة كبرى".

وقال النخالة في بيان إن "من واجبنا كقوى مقاومة أن نرد على هذه الجريمة دون تردد.. والشعب الفلسطيني موحد في مواجهة العدو، وسيثبت ذلك".

أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فقالت في بيان إن التصعيد هو "استمرار في نهج الإرهاب والعدوان الذي سيحرق لهيبه الاحتلال ومخططاته العدوانية، وسيزيد مقاومة وإصرار شعبنا اشتعالا".

بعد يومين من "التفاهمات"

ويأتي الاقتحام الإسرائيلي لمدينة نابلس بعد يومين من تفاهمات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية بوساطة أميركية، وذلك "لإنهاء الخطوات أحادية الجانب من الطرفين".

وإثر ذلك تم سحب مشروع قرار يدين الاستيطان -كان من المتوقع أن يصوت عليه مجلس الأمن أول أمس الاثنين- يطالب إسرائيل بـ"الوقف الفوري والكامل" لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

وأدانت فصائل في فلسطينية تراجع السلطة عن مساعيها للتصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأممي بشأن الاستيطان.