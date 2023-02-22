الدوما يصادق على قرار بوتين تعليق المشاركة في معاهدة نيو ستارت وميدفيديف: سنستخدم السلاح النووي إذا أرادوا هزيمتنا

صادق مجلس الدوما الروسي في جلسة استثنائية اليوم الأربعاء على تعليق العمل بمعاهدة "نيو ستارت" (New START). غداة خطاب ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام الجمعية البرلمانية تناول ملفات متعددة في مقدمتها الحرب في أوكرانيا.

وكان رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين قد قال إنه بعد تصديق الدوما على القرار سيتم إرساله على الفور إلى مجلس الاتحاد الروسي للتصديق عليه.

وأعلن فولودين -في وقت سابق- أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة نيو ستارت.

وأكد أن الولايات المتحدة دمرت بنية الاستقرار الدولي بتوقفها عن الوفاء بالتزاماتها ورفضها مقترحات روسيا بشأن قضايا الأمن العالمي.

وأضاف رئيس مجلس الدوما "لقد زجوا بالعالم في حالة من الصراعات والتحديات".





خيار اللجوء إلى السلاح النووي

ومن جهته، أعلن ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن موسكو قد "تُمزَّق" إذا أوقفت "العملية العسكرية الخاصة" من دون تحقيق النصر.

وكتب ميدفيديف -عبر قناته على تليغرام- أن روسيا ستدافع عن نفسها بكل الأسلحة، ومن بينها السلاح النووي، إذا ما كانت الولايات المتحدة تريد هزيمتها.

وأضاف أن نية واشنطن إلحاق الهزيمة بروسيا قد تؤدي إلى صراع عالمي، مشيرا إلى أن قرار تعليق مشاركة روسيا في معاهدة نيو ستارت ليس إلا نتيجة مواقف وتصرفات الولايات المتحدة والغرب وإعلانهم الحرب على روسيا.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن خط الاتصال الساخن الذي أنشئ عقب أزمة الصواريخ الكوبية ما زال قائما.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير قد حذر بوتين -أمس الثلاثاء- الغرب من مغبة دعم أوكرانيا بتعليق آخر معاهدة كبرى مع الولايات المتحدة للحد من انتشار الأسلحة النووية.

وقال بوتين لقادة الجيش الروسي والنخبة السياسية في موسكو إن الولايات المتحدة تحول "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا إلى صراع عالمي، وأعلن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة نيو ستارت.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في وقت لاحق أنها تعتزم مواصلة الالتزام بالقيود التي تنص عليها المعاهدة بشأن عدد الرؤوس النووية التي يمكن نشرها.

وقال بوتين إن "النخب في الغرب لا تخفي غرضها. لكنه لا يمكن أن يفوتهم أيضا أن يدركوا أنه من المستحيل هزيمة روسيا على أرض المعركة".

وأضاف بوتين "يعتزمون تحويل صراع محلي إلى مرحلة للمواجهة العالمية.. هكذا تحديدا ندرك الأمر برمته، وسنرد وفقا لذلك، لأننا في هذه الحالة نتحدث عن وجود دولتنا".