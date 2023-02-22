رئيس فنلندا ينوي التقدم في مسار الناتو حتى لو تعثرت عضوية السويد

قال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو إن بلاده نفذت كل مقتضيات عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأعرب عن أمله أن تصادق تركيا على انضمام بلاده والسويد، لكنه أوضح أن فنلندا ماضية في مسارها حتى إن تعثر طلب السويد.

وقال نينيستو في تصريح للجزيرة "لقد قلت أكثر من مرة إننا قمنا بكل ما يتطلبه طلب العضوية. ونحن نسعى إلى العضوية وفق قراراتنا، ولكن ليس بأيدينا ما تقوم به تركيا".

وتابع "نأمل أن تقوم تركيا في أقرب وقت ممكن بالموافقة على عضوية السويد وفنلندا معا".

وأجرى رئيس فنلندا محادثات مع رئيسي وزراء السويد والنرويج في ستوكهولم اليوم الأربعاء، وقال في مؤتمر صحفي مشترك إن بلاده ستمضي في محاولات الانضمام إلى الناتو حتى وإن تعثر طلب السويد.

وقال "نمضي يدا بيد (مع السويد) فيما يتعلق بالأشياء التي في أيدينا"، لكنه أضاف أن "المصادقة ليست في أيدينا".





وأشار نينيستو إلى أنه سيوقع على مشروع قانون يطلب الانضمام للحلف فور مصادقة البرلمان الفنلندي عليه في تصويت من المقرر إجراؤه في 28 فبراير/شباط الجاري.

وتقدمت السويد وفنلندا العام الماضي بطلب للانضمام إلى الناتو في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا، لكنهما واجهتا اعتراضات لم تكن متوقعة من جانب تركيا.

ويتطلب الانضمام إلى الناتو الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء وعددها 30، من بينها تركيا.

وطلبت تركيا من السويد وفنلندا التعاون في ملفات عدة قبل منح موافقتها على العضوية، لا سيما تسليم المطلوبين من حزب العمال الكردستاني، وجماعة فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016.

وتوترت الأجواء بين تركيا والسويد بعدما سمحت السلطات السويدية بإحراق المصحف الشريف أمام السفارة التركية في ستوكهولم.

وألمحت أنقرة في الآونة الأخيرة إلى أنها ستوافق على انضمام فنلندا فقط ما لم تتخذ السويد مزيدا من الخطوات لتلبية المطالب التركية.