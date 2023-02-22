تسببت في إغلاق مئات المدارس وإلغاء أكثر من ألف رحلة جوية.. عاصفة شتوية تضرب مناطق واسعة في الولايات المتحدة

ضربت عاصفة شتوية كبرى السهول الشمالية والغرب الأوسط الأعلى في الولايات المتحدة مع رياح شديدة وثلوج كثيفة -اليوم الأربعاء- مما أجبر مئات المدارس على الإغلاق، وإلغاء مئات الرحلات الجوية.

وأصدرت خدمة الطقس الوطنية تحذيرات من عواصف شتوية وثلجية ورياح قوية لمناطق واسعة في غرب وشمال وسط الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى 61 سنتيمترا وسرعة الرياح إلى 97 كيلومترا في الساعة في بعض المناطق حتى الخميس.

وتسببت الرياح القوية في انقطاع التيار الكهربائي عن 163 ألف منزل وشركة في كاليفورنيا أمس الثلاثاء.

وحث مسؤولو المرور في مينيسوتا ونبراسكا وجنوب وشمال داكوتا سائقي السيارات على القيادة ببطء أو الابتعاد عن الطرق تماما خلال اليومين المقبلين.

وأظهر موقع "فلايت وير دوت كوم" أن الطقس تسبب إجمالا في تأجيل أو إلغاء أكثر من 1300 رحلة جوية في الولايات المتحدة حتى بعد ظهر أمس الثلاثاء.