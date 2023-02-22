سوف يفاجئكم تنوع الجهات المعنية بذلك.. الاستخبارات الأسترالية تحذر من مستوى غير مسبوق من التجسس والتدخل الأجنبي

قال المدير العام لوكالة الاستخبارات الداخلية الأسترالية، مايك بورجيس، إن بلاده تشهد مستوى "غير مسبوق" من التجسس والتدخل الأجنبي.

وحذر بورجيس -في تقييمه السنوي للتهديد- من أن "دولا متعددة" تستخدم التجسس لتعزيز مصالحها في البلاد، مضيفا "بعض الحكومات التي تقوم بهذه الأشياء تعتبر أصدقاء، والبعض الآخر أنظمة استبدادية ذات قيم مختلفة تماما عن قيمنا".

وقال أيضا "تنوع الحكومات التي تقوم بالتجسس سوف يفاجئكم".

وفي حديثه بمقر الوكالة في كانبيرا مساء الثلاثاء، قال بورجيس إن أستراليا "تواجه تحديا غير مسبوق من التجسس والتدخل الأجنبي، وأنا لست مقتنعا أننا نقدر تماما الضرر الذي يلحقه ذلك بأمن أستراليا والديمقراطية وسيادتها واقتصادها ونسيجها الاجتماعي".

وأوضح بورجيس "يتم استهداف المزيد من الأستراليين بالتجسس والتدخل الأجنبي أكثر من أي وقت مضى في تاريخ أستراليا.. المزيد من أجهزة الاستخبارات الأجنبية العدائية والجواسيس والاستهداف والضرر والتحقيقات من جانب الوكالة".

وأوضح أن شخصيات قضائية وصحفيين وقدامى المحاربين العسكريين من بين المستهدفين من قبل أجهزة الاستخبارات الأجنبية.

كما حذر بورجيس من أنه رغم خفض مستوى التهديد الإرهابي إلى "محتمل" العام الماضي، فإن الخطر "لم يتم احتواؤه" لكنه شدد على أن "التجسس والتدخل الأجنبي هما الآن شاغلنا الأمني الرئيسي".

الاستخبارات السويدية تحذر

وكانت الاستخبارات العسكرية السويدية قد اعتبرت أن الوضع الأمني بالدول الإسكندنافية وأوروبا -منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا- هو "الأخطر" منذ أوائل ثمانينيات القرن المنصرم فترة الحرب الباردة.

وقالت القوات المسلحة في بيان "إن المخاطر الأمنية على السويد زادت وأصبحت التهديدات أوسع وأكثر تعقيدًا".

وجاء هذا التقييم في التقرير الأمني السنوي، الصادر عن أجهزة الأمن والاستخبارات العسكرية السويدية.

وقالت مديرة أجهزة الاستخبارات العسكرية والأمنية لينا هالين في مقدمة التقرير "اليوم لدينا حالة نزاع ومواجهة بين روسيا والغرب يُرجح أن تتفاقم".

وبحسب قولها، يُعدّ الوضع الأمني حاليًا في أوروبا والمنطقة السويدية المحاذية "الأسوأ منذ بداية الثمانينيات على الأقلّ".

وتخلت السويد، وكذلك فنلندا المجاورة، عن سياسة عدم الانحياز العسكري التي التزمتاها طوال عقود، وأعلنتا في مايو/أيار 2022 أنهما مرشحتان للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أعقاب بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.