في اجتماع لمجموعة بوخارست 9.. بايدن يؤكد أهمية الجناح الشرقي لحلف الناتو في مواجهة روسيا

انطلق اجتماع مجموعة "بوخارست 9" لدول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بولندا اليوم الأربعاء بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن، بهدف إظهار الدعم الأمني لها بعد أن علقت موسكو مشاركتها في معاهدة أساسية للحد من انتشار الأسلحة.

وقال بايدن في كلمة له -قبل الاجتماع- إن (الرئيس فلاديمير) بوتين أخطأ بتعليق مشاركة روسيا في معاهدة "ستارت الجديدة" للحد من الأسلحة النووية.

وأشار بايدن إلى عضوية فنلندا في الناتو، وشدد على أن الدول التسع المشاركة في اللقاء تظل "خط الجبهة في دفاعنا الجماعي".

وعلق بوتين -أمس الثلاثاء- مشاركة بلاده في معاهدة ستارت الجديدة التي أبرمت في 2010 للحد من عدد الرؤوس النووية الإستراتيجية التي يمكن لروسيا والولايات المتحدة نشرها، وحذر من أن موسكو بوسعها استئناف إجراء اختبارات نووية.

من جهته، قال الأمين العام الناتو ينس ستولتنبرغ لم نكن موحدين كأعضاء في الحلف أبدا كما هو حالنا اليوم وسنحافظ على كل شبر من أراضي الناتو.

وأكد ستولتنبرغ أنه من الضروري "كسر حلقة العدوان الروسي"، مضيفا "يجب أن نحافظ على دعمنا لأوكرانيا ونكثّفه ونمنحها ما تحتاجه للانتصار".

وتابع ستولتنبرغ "لا نعرف متى ستنتهي هذه الحرب، لكن عندما تنتهي، علينا التأكد من أن التاريخ لن يعيد نفسه".

وخصص اجتماع الجناح الشرقي للحلف لبحث دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وتأكيد الالتزامات المتبادلة داخل الناتو.

ويضم الاجتماع دول من وسط وشرق أوروبا، وهي بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.

ويقول الكرملين إنه يعتبر حلف شمال الأطلسي، الذي قد يتوسع قريبا ليشمل السويد وفنلندا، تهديدا وجوديا لروسيا.