شاركت بأسطول الحرية.. إسرائيل تمنع دخول برلمانية أوروبية وبروكسل تستغرب القرار

منعت السلطات الإسرائيلية النائبة في البرلمان الأوروبي آنا ميراندا من الدخول عبر مطار تل أبيب إلى الضفة الغربية، ضمن زيارة رسمية لوفد من البرلمان الأوروبي، ووصف الاتحاد الأوروبي المنع بالمستغرب والمخيِّب للآمال.

وفي تغريدة لها في تويتر، قالت آنا ميراندا إن إسرائيل طردتها بعد ساعات من الانتظار، وتم ترحيلها إلى بلدها إسبانيا. وقالت البرلمانية الأوروبية إن الإجراء الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية في حقّها كان "إهانة دبلوماسية"، و"عدم احترام" للهيئة التشريعية في الاتحاد الأوروبي.

وأعادت البرلمانية الإسبانية -أمس الثلاثاء- نشر تغريدة تتضمن فيديو للحظة استقبالها في مطار فيغو شمالي إسبانيا، عقب قرار تل أبيب منعها من دخول الأراضي الفلسطينية.

📽 Así foi recibida @anamirandapaz á súa chegada ao aeroporto de Vigo tras a súa expulsión do aeroporto de Tel Aviv como membro da delegación oficial da Eurocámara de Relacións con Palestina @contradiscurso @bngvigo @obloque #PalestinaVencerá pic.twitter.com/pFHuHDQtOD — BNG_ParlamentoEuropeo (@BNG_ParlEuropa) February 21, 2023

وأعرب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس عن استيائه، قائلا "نطالب السلطات الإسرائيلية بتفسير".

وعلّقت رئيسة الاتحاد الأوروبي روبيرتا ميتسولا على طرد ميراندا بالقول إنها تشعر بخيبة أمل كبيرة، وإنها ستطلب من السلطات الإسرائيلية توضيحا.

وأوضحت نبيلة مصرالي الناطقة باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي -في تصريح صحفي- أن ترحيل ميراندا "مُستغرب"، لأن "السلطات الإسرائيلية كانت قد سمحت بدخولها بشكل صريح".

التبرير الإسرائيلي

في المقابل، أوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن ميراندا مُنعت من دخول مطار تل أبيب، لأنها شاركت في أسطول دولي لسفن مدنية (سمي أسطول الحرية) تحمل مساعدات لقطاع غزة عام 2015.

وتحدّى الأسطول وقتها الحصار الإسرائيلي المفروض والمستمر على قطاع غزة، وصعدت قوات خاصة إسرائيلية إلى متن إحدى السفن في المياه الدولية، مما أسفر عن مقتل 10 ناشطين.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين لوكالة الصحافة الفرنسية إنه أمر بحظر النواب الأوروبيين "الذين أعربوا عن دعمهم لمنظمات إرهابية، أو الذين حاولوا في الماضي دخول إسرائيل بشكل غير قانوني".

وكانت آنا ميراندا اتجهت مساء الاثنين إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي الذي ينبغي الدخول عبره للوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع أعضاء آخرين في وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين.