وسط توتر بين واشنطن وبكين.. تايوان تتعهد بتعزيز العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة

تعهدت رئيسة تايوان تساي إنغ ون اليوم الثلاثاء بتعزيز الروابط العسكرية مع الولايات المتحدة الأميركية، وذلك للحد من "التوسع الاستبدادي"، عقب اجتماع مع وفد برلماني أميركي.

وقالت تساي إنغ ون إن تايبيه وواشنطن "ستواصلان تعزيز التبادلات العسكرية". من دون أن تحدد ما الذي ستتضمنه هذه "التبادلات" في المستقبل.

وأضافت الرئيسة التايوانية أن بلادها ستتعاون بشكل أنشط مع الولايات المتحدة والشركاء الديمقراطيين الآخرين لمواجهة التحديات العالمية.

من جانبه، اتهم المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين اليوم الثلاثاء القادة التايوانيين "بالاستفزاز"، محذرا من أن "أي مخطط انفصالي" يعتمد على قوات أجنبية لن ينجح أبدا.

وقال وانغ -في مؤتمر صحفي- إن سلطات تايوان "لا يمكنها تغيير الاتجاه الأوسع الحتمي نحو توحيد الصين".

وتأتي زيارة وفد الكونغرس الأميركي إلى تايوان -التي تستمر 5 أيام- في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبكين توترا بعدما أسقط الجيش الأميركي منطاد "تجسس صيني"، في حين نفت الصين ذلك وقالت إن المنطاد لأهداف مدنية.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) البريطانية السبت الماضي أن البيت الأبيض سيعقد اجتماعا مع مسؤولين تايوانيين كبار الأسبوع المقبل في واشنطن.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ نظيره الصيني وانغ يي أن حادث المنطاد الذي أسقطه الجيش الأميركي "يجب ألا يتكرر أبدا"، في حين حذرت بكين واشنطن من أنها ستتحمل كل العواقب إذا واصلت التصعيد بشأن المنطاد الصيني.