رئيس فاغنر يتهم وزير الدفاع الروسي ورئيس الأركان بأفعال ترقى للخيانة

اتهم رئيس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف بمحاولة تدمير مجموعته عبر أفعال ترقى إلى "خيانة الوطن" حسب تعبيره.

وقال بريغوجين، في تسجيل صوتي نشره مكتبه الإعلامي على تليغرام اليوم الثلاثاء، إن "رئيس الأركان ووزير الدفاع يصدران الأوامر ويطلبان ليس فقط عدم تسليم الذخيرة لمجموعة فاغنر ولكن أيضا عدم مساعدتها في مجال النقل الجوي".

وأضاف أن "هناك مواجهة مباشرة لا تقل عن محاولة لتدمير فاغنر، وترقى إلى خيانة الوطن في حين تقاتل فاغنر من أجل باخموت وتتكبد خسائر بشرية بالمئات كل يوم".

واشتكى بريغوجين في التسجيل الصوتي من أن مسؤولين لم يكشف عن أسمائهم حرموا مقاتلي فاغنر من الإمدادات بسبب العداء الشخصي له.





وتشير تصريحات بريغوجين إلى تصاعد حدة التوتر بين مجموعة فاغنر والجيش الروسي رغم قتالهما جنبا إلى جنب ضد القوات الأوكرانية.

وأصبح التوتر أكثر وضوحا في الأسابيع الأخيرة مع محاولة القوات الروسية الاستيلاء على مدينة باخموت الإستراتيجية شرقي أوكرانيا، حيث ادعى كل من الجيش ومجموعة فاغنر التقدم في تصريحات متناقضة في بعض الأحيان.

وتشن فاغنر الهجوم على باخموت منذ الصيف الماضي وسيطرت في الآونة الأخيرة على بلدات عدة في محاولة لمحاصرة المدينة.

وسبق أن انتقد بريغوجين القيادة العسكرية الروسية ووصفها بـ"البيروقراطية الرهيبة" واتهمها بوضع العقبات في طريق مجموعته، لكن تصريحاته الجديدة تعد تصعيدا ضد شخصيتين رئيسيتين.

واتهم رئيس فاغنر القيادة الروسية اليوم بأنها منعت حتى تسليم مقاتليه معاول لحفر الخنادق.