جيش الاحتلال يقتحم جنين وحملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية شملت 27 مواطنا فلسطينيا.

كما اقتحمت قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة مدينة جنين، شمالي الضفة، من عدة مداخل، وفق ما ذكر شهود عيان.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن حملة الاعتقالات تركزت في مخيم الفوار جنوبي مدينة الخليل حيث اعتقلت قوات الاحتلال 15مواطنا فلسطينيا في عملية دهم وتفتيش شملت عددا من المنازل في المخيم.

كما اعتقلت عددا آخر من الفلسطينيين خلال اقتحامها مدن جنين وبيت لحم ونابلس، ومخيم عقبة في أريحا، ومخيم شعفاط شرق مدينة القدس.

وصادرت القوات مركبتين خاصتين من قرية عوريف جنوب نابلس وجنين.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال نقلت كل المعتقلين إلى مراكز الاعتقال للتحقيق معهم بتهمة مقاومة الاحتلال.





اقتحام جنين

وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال اقتحم صباح اليوم مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، من عدة مداخل.

وأوضح الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي الذي استخدم فيها الرصاص الحي والمعدني.

وأشار الشهود إلى وقوع تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين.

وأضافوا أن القوات حاصرت منزلا فلسطينيا في المدينة، بينما لم يعرف على الفور مزيد من التفاصيل.

ومنذ عدة أشهر يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات في شمالي الضفة الغربية، تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.

وعادة ما تندلع مواجهات وتبادل لإطلاق النار في كل عملية.