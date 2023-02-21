بعد زيارته المفاجئة لأوكرانيا.. بايدن في بولندا لتدارس دعم كييف وأمن حلف شمال الأطلسي

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت متأخر أمس الاثنين إلى العاصمة البولندية وارسو، بعد أن قام بزيارة مفاجئة للعاصمة الأوكرانية كييف هي الأولى من نوعها منذ بدء الحرب.

ومن المتوقع أن يلتقي بايدن نظيره البولندي أندريه دودا وكبار قادة البلاد التي تعتبر أكبر الداعمين الأوروبيين لأوكرانيا بعد اندلاع الحرب.

وكان بايدن غادر بلاده إلى قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، حيث تم تزويد طائرته الرئاسية بالوقود قبل توجهه إلى مدينة رزيسزو جنوب شرقي بولندا، بعدها استقل سيارة لساعة كاملة إلى مدينة برزيميسل الواقعة على طول الحدود بين بولندا وأوكرانيا، ومنها استقل القطار لمدة 10 ساعات وصولا إلى كييف.

وسيلتقي بايدن الرئيس البولندي لبحث الجهود الجماعية لدعم أوكرانيا والثناء على بولندا لمساعدتها الولايات المتحدة ودولا أخرى في تسهيل توصيل المساعدات العسكرية والإنسانية.

ونقلت وكالة رويترز عن مساعد دودا أنه سيبحث مع بايدن زيادة وجود حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بولندا وتعزيز أمنها.

ومساء اليوم الثلاثاء، سيلقي بايدن كلمة حول الكيفية التي ساعدت بها الولايات المتحدة في حشد العالم لدعم أوكرانيا مع دخول الحرب عامها الثاني من دون أن تلوح نهاية في الأفق، في حين سيلتقي غدا الأربعاء ممثلين من دول أخرى من شرق أوروبا أعضاء بحلف الناتو.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي "كما سمعتموه مرات عديدة، سيوضح الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم أوكرانيا ما دام أن الأمر يتطلب ذلك".

ويتزامن وصول بايدن إلى وارسو اليوم الثلاثاء مع إلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه السنوي أمام الجمعية الاتحادية. وقال مسؤولون بالكرملين إن خطابه سوف يركز بصورة كبيرة على ما تصفها روسيا بـ"العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا وتداعياتها.