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بالهدايا والتصفيق.. هكذا ودع الأتراك فرق الإنقاذ المشاركة في إغاثة منكوبي الزلزال

أرسل السودان، الأحد، طائرة مساعدات إنسانية إلى تركيا لمواجهة آثار الزلزال تحتوي على 20 ألف بطانية وألفي خيمة. وفي تصريحات إعلامية بمطار الخرطوم قال قائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" إن "قوات الدعم السريع تساهم بإرسال طائرة مساعدات لتركيا ولكنها باسم جميع الشعب السوداني في كل ولاياته". ( Mahmoud Hjaj - وكالة الأناضول )
طائرة مساعدات من السودان لتركيا (الأناضول)
21/2/2023

حظي فريق الإنقاذ السوداني الذي أنهى مهامه في تركيا بوداع حار خلال مغادرته مطار إسطنبول اليوم الاثنين، عقب أيام قضاها في تركيا للمساعدة في جهود الإنقاذ وإغاثة متضرري الزلزال.

وفي لافتة تعبير عن الشكر والامتنان لما بذلوه من جهد طوال الأيام الماضية، أظهر مقطع مصور على منصات التواصل لحظة وداع فريق الإنقاذ السوداني في مطار إسطنبول حيث وقف المسافرون وموظفو المطار وأصحاب المحالّ والمقاهي داخل المطار يصفقون للفريق.

وأظهر مقطع مصور آخر لحظات من الود والتأثر خلال وداع عناصر من الجيش التركي لفريق الإنقاذ في المطار حيث التقط بعضهم صور السيلفي.

ونجح فريق الإنقاذ السوداني الذي وصل إلى تركيا يوم 8 فبراير/شباط الجاري في إخراج عدد من الأشخاص وهم أحياء من تحت الأنقاض بولاية أدي يمان جنوبي تركيا، حسب ما أفاد مقطع فيديو نشرته صحيفة "سودا ميديا" على موقع يوتيوب.

وأول أمس السبت غادر تركيا فريق البحث والإنقاذ الكويتي عائدا إلى بلاده، بعد إنهاء مهامّه في مناطق الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمالي سوريا في 6 فبراير/شباط الجاري.

وفي اليوم نفسه، وجّه طاقم مطار إسطنبول الشكر للفريق الصيني الذي شارك في عمليات الإنقاذ في تركيا في الأيام الماضية، بتقديم بعض الهدايا لهم عند مغادرتهم البلاد.

وأظهر مقطع مصور موظفين من المطار يضعون الهدايا لأفراد الفريق الصيني الذين نام بعضهم أثناء انتظار الطائرة.

وشارك الحساب الرسمي للمطار عبر تويتر المقطع معلقًا "شكرًا لتعاونكم"، وعلق دبلوماسي صيني على المقطع بأنها لحظة دافئة من جانب طاقم المطار.

وحرص مطار إسطنبول على تقديم التحية لكثير من الفرق المشاركة في عمليات الإنقاذ عند مغادرتها، ووثق عبر حسابه الرسمي توجيه طاقم المطار التحية للأطقم المغادرة.

والجمعة، قدم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو شكره لفرق الإنقاذ الأجنبية، على مدّها يد العون لبلاده بعد تعرضها لزلزال.

وشارك جاويش أوغلو في حسابه على تويتر مقطعا مصورا بعنوان "الصديق يوم الضيق" وجه خلاله الشكر باللغتين التركية والإنجليزية لفرق الإنقاذ كافة.

وقال في نهاية المقطع المصور "نمر بأيام عصيبة، إلا أن المحبة والتضامن اللذين شاهدناهما من كل أنحاء العالم منحا شعبنا قوة كبيرة. دمتم جميعا".

ويظهر المقطع فرق الإنقاذ الأجنبية وأعلام بلادها، وأعلام المنظمات الإغاثية من جميع أنحاء العالم، وأيضا صورة الكلب بروتيو من فريق الإنقاذ المكسيكي الذي نفق في منطقة الزلزال.

وحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من وزارة الخارجية التركية، فإن نحو 5 آلاف و753 أجنبيا من 67 دولة عملوا في منطقة الزلزال.

ووثق مقطع مصور لافتة إلكترونية في مطار إسطنبول لأعلام الدول التي أسهمت في تقديم الإغاثة الإنسانية ومواد الإيواء للمتضررين من الزلزال الذي تعرضت له تركيا وسوريا.

وأظهر الفيديو لافتة إلكترونية تتضمن أعلام كثير من الدول التي شاركت في مساعدة تركيا بعد الزلزال، مرفقة بعبارة "نشكرك على تضامنك" بلغات متعددة.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي