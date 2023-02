بالهدايا والتصفيق.. هكذا ودع الأتراك فرق الإنقاذ المشاركة في إغاثة منكوبي الزلزال

حظي فريق الإنقاذ السوداني الذي أنهى مهامه في تركيا بوداع حار خلال مغادرته مطار إسطنبول اليوم الاثنين، عقب أيام قضاها في تركيا للمساعدة في جهود الإنقاذ وإغاثة متضرري الزلزال.

وفي لافتة تعبير عن الشكر والامتنان لما بذلوه من جهد طوال الأيام الماضية، أظهر مقطع مصور على منصات التواصل لحظة وداع فريق الإنقاذ السوداني في مطار إسطنبول حيث وقف المسافرون وموظفو المطار وأصحاب المحالّ والمقاهي داخل المطار يصفقون للفريق.

وأظهر مقطع مصور آخر لحظات من الود والتأثر خلال وداع عناصر من الجيش التركي لفريق الإنقاذ في المطار حيث التقط بعضهم صور السيلفي.

ونجح فريق الإنقاذ السوداني الذي وصل إلى تركيا يوم 8 فبراير/شباط الجاري في إخراج عدد من الأشخاص وهم أحياء من تحت الأنقاض بولاية أدي يمان جنوبي تركيا، حسب ما أفاد مقطع فيديو نشرته صحيفة "سودا ميديا" على موقع يوتيوب.

وأول أمس السبت غادر تركيا فريق البحث والإنقاذ الكويتي عائدا إلى بلاده، بعد إنهاء مهامّه في مناطق الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمالي سوريا في 6 فبراير/شباط الجاري.

وفي اليوم نفسه، وجّه طاقم مطار إسطنبول الشكر للفريق الصيني الذي شارك في عمليات الإنقاذ في تركيا في الأيام الماضية، بتقديم بعض الهدايا لهم عند مغادرتهم البلاد.

وأظهر مقطع مصور موظفين من المطار يضعون الهدايا لأفراد الفريق الصيني الذين نام بعضهم أثناء انتظار الطائرة.

وشارك الحساب الرسمي للمطار عبر تويتر المقطع معلقًا "شكرًا لتعاونكم"، وعلق دبلوماسي صيني على المقطع بأنها لحظة دافئة من جانب طاقم المطار.

وحرص مطار إسطنبول على تقديم التحية لكثير من الفرق المشاركة في عمليات الإنقاذ عند مغادرتها، ووثق عبر حسابه الرسمي توجيه طاقم المطار التحية للأطقم المغادرة.

