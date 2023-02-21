بالهدايا والتصفيق.. هكذا ودع الأتراك فرق الإنقاذ المشاركة في إغاثة منكوبي الزلزال

حظي فريق الإنقاذ السوداني الذي أنهى مهامه في تركيا بوداع حار خلال مغادرته مطار إسطنبول اليوم الاثنين، عقب أيام قضاها في تركيا للمساعدة في جهود الإنقاذ وإغاثة متضرري الزلزال.

#شاهد | وداع فريق الدفاع المدني #السوداني المشارك في عمليات الإنقاذ في #تركيا pic.twitter.com/Kf76M9B92w — Sudan News Network شبكة أخبار السودان (@SudanNNTV) February 20, 2023

وفي لافتة تعبير عن الشكر والامتنان لما بذلوه من جهد طوال الأيام الماضية، أظهر مقطع مصور على منصات التواصل لحظة وداع فريق الإنقاذ السوداني في مطار إسطنبول حيث وقف المسافرون وموظفو المطار وأصحاب المحالّ والمقاهي داخل المطار يصفقون للفريق.

هكذا كان وداع فريق الإنقاذ السوداني الذي شارك في عمليات البحث و الإنقاذ في #تركيا pic.twitter.com/g6TRsxG3P2 — حسن الكندري ، عشقي بورصة 🇹🇷 (@bursa_kwt) February 18, 2023

وأظهر مقطع مصور آخر لحظات من الود والتأثر خلال وداع عناصر من الجيش التركي لفريق الإنقاذ في المطار حيث التقط بعضهم صور السيلفي.

قنوات التلفزه التركية تنقل لحظات وداع فريق الإنقاذ السوداني بمشاعر دافئة#زلازل_سوريا_وتركيا #السودان pic.twitter.com/YiylqdCgIw — ياسر محجوب الحسين Yasir Elhussein (@yasir_mahgoub) February 16, 2023

ونجح فريق الإنقاذ السوداني الذي وصل إلى تركيا يوم 8 فبراير/شباط الجاري في إخراج عدد من الأشخاص وهم أحياء من تحت الأنقاض بولاية أدي يمان جنوبي تركيا، حسب ما أفاد مقطع فيديو نشرته صحيفة "سودا ميديا" على موقع يوتيوب.

وأول أمس السبت غادر تركيا فريق البحث والإنقاذ الكويتي عائدا إلى بلاده، بعد إنهاء مهامّه في مناطق الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمالي سوريا في 6 فبراير/شباط الجاري.

"اليوم يغادر فريق البحث والإنقاذ الكويتي إلى أرض الوطن بعد أداء المهمة الموكلة له بمساعدة جمهورية #تركيا الصديقة في #الزلزال المدمّر المأساوي" العقيد أيمن المفرح – رئيس فريق البحث والإنقاذ الكويتي 🇹🇷🇰🇼 https://t.co/qCYVwQN3QG pic.twitter.com/ZVnn9tligq — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 18, 2023

وفي اليوم نفسه، وجّه طاقم مطار إسطنبول الشكر للفريق الصيني الذي شارك في عمليات الإنقاذ في تركيا في الأيام الماضية، بتقديم بعض الهدايا لهم عند مغادرتهم البلاد.

وأظهر مقطع مصور موظفين من المطار يضعون الهدايا لأفراد الفريق الصيني الذين نام بعضهم أثناء انتظار الطائرة.

感谢您与我们站在一起

Dayanışmanız için teşekkür ederiz. @ChinaEmbTurkiye 📍Istanbul Airport iGA Lounge pic.twitter.com/2HyX6u6puE — İGA Istanbul Airport (@igairport) February 18, 2023

وشارك الحساب الرسمي للمطار عبر تويتر المقطع معلقًا "شكرًا لتعاونكم"، وعلق دبلوماسي صيني على المقطع بأنها لحظة دافئة من جانب طاقم المطار.

وحرص مطار إسطنبول على تقديم التحية لكثير من الفرق المشاركة في عمليات الإنقاذ عند مغادرتها، ووثق عبر حسابه الرسمي توجيه طاقم المطار التحية للأطقم المغادرة.

Thank you for your solidarity. 🤝

Dayanışmanız için teşekkür ederiz. 🤝 📍Istanbul Airport pic.twitter.com/Y5Eeyz9rFo — İGA Istanbul Airport (@igairport) February 15, 2023

والجمعة، قدم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو شكره لفرق الإنقاذ الأجنبية، على مدّها يد العون لبلاده بعد تعرضها لزلزال.

وشارك جاويش أوغلو في حسابه على تويتر مقطعا مصورا بعنوان "الصديق يوم الضيق" وجه خلاله الشكر باللغتين التركية والإنجليزية لفرق الإنقاذ كافة.

بلغة كل دولة.. #تركيا تشكر كل الدول التي مدت يد العون وساعدت في مواجهة كارثة #الزلزال 🇹🇷🤝 pic.twitter.com/2sXNOXj5OU — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 17, 2023

وقال في نهاية المقطع المصور "نمر بأيام عصيبة، إلا أن المحبة والتضامن اللذين شاهدناهما من كل أنحاء العالم منحا شعبنا قوة كبيرة. دمتم جميعا".

ويظهر المقطع فرق الإنقاذ الأجنبية وأعلام بلادها، وأعلام المنظمات الإغاثية من جميع أنحاء العالم، وأيضا صورة الكلب بروتيو من فريق الإنقاذ المكسيكي الذي نفق في منطقة الزلزال.

وحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من وزارة الخارجية التركية، فإن نحو 5 آلاف و753 أجنبيا من 67 دولة عملوا في منطقة الزلزال.

ووثق مقطع مصور لافتة إلكترونية في مطار إسطنبول لأعلام الدول التي أسهمت في تقديم الإغاثة الإنسانية ومواد الإيواء للمتضررين من الزلزال الذي تعرضت له تركيا وسوريا.

وأظهر الفيديو لافتة إلكترونية تتضمن أعلام كثير من الدول التي شاركت في مساعدة تركيا بعد الزلزال، مرفقة بعبارة "نشكرك على تضامنك" بلغات متعددة.