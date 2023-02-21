إيران تشكر قطر على "دورها الإيجابي" في ملف تبادل السجناء مع أميركا

شكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قطر على "دورها الإيجابي" في ملف تبادل السجناء مع أميركا، مشيرا إلى عدم تحقق هذا الأمر "لسوء نية الحكومة الأميركية"، حسب تعبيره.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن كنعاني قوله إن "تبادل الأسرى بين إيران وأميركا كان على وشك أن يتم في إطار المفاوضات التي جرت مع وسيط، لكن هذا الأمر لم يتحقق لسوء نية الحكومة الأميركية… نشكر قطر على دورها الإيجابي في هذا الملف".

ويوجد أكثر من 20 شخصا من مواطني دول غربية، معظمهم من مزدوجي الجنسية، محتجزين أو عالقين داخل إيران، في ما تعتبره المنظمات غير الحكومية سياسة احتجاز رهائن للحصول على تنازلات من قوى أجنبية.

في حين تسعى طهران للإفراج عن أكثر من 10 من مواطنيها المحتجزين في الولايات المتحدة، بينهم 7 من أصحاب الجنسية المزدوجة للبلدين، وإيرانيان لديهما إقامة دائمة في الولايات المتحدة، و4 ليس لديهم وضع قانوني هناك.