اجتماع روسي تركي مرتقب لمناقشة تمديد اتفاقية حبوب البحر الأسود

قال مصدر مطلع لوكالة ريا نوفوستي الروسية -اليوم الاثنين- إن المسؤولين الأتراك والروس قد يناقشون قريبا مبادرة تدعمها الأمم المتحدة تسمح بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، ولكن لم يتم تحديد موعد بعد.

من جهتها، أشارت أوكرانيا إلى أنه من المتوقع إجراء مفاوضات أوسع نطاقا خلال هذا الأسبوع بشأن تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود التي سمحت بتصدير الحبوب من 3 موانئ أوكرانية.

ومن المقرر تجديد الاتفاقية في مارس/آذار المقبل، ولكن روسيا أشارت إلى أنها غير راضية عن بعض جوانب الاتفاق وطالبت برفع العقوبات التي تؤثر على صادراتها الزراعية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة عن مصدرها قوله إن "مسألة اتفاق الحبوب والمقترحات في هذا الصدد دائما على أجندة المسؤولين. لذلك، لا ينبغي استبعاد أن يتطرقوا إلى هذا الموضوع خلال محادثات في المستقبل القريب".

ولدى سؤاله عن موعد إجراء هذه المفاوضات، قال المصدر إنه "ليست لديه بيانات دقيقة عن الموعد".