نفي قاطع وسير بالليل وركوب للقطار.. هكذا جرى التمويه على زيارة بايدن بالغة السرية لأوكرانيا

قبل يومين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيزور بولندا المجاورة لأوكرانيا غدا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء، قبل أن يتفاجأ العالم بأخبار عاجلة تفيد بأنه وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة أحيطت بقدر بالغ من السرية.

وبخلاف زياراته الماضية لكييف كانت الزيارة الخاطفة التي قام بها بايدن صباح اليوم الاثنين إلى كييف -وهي الثامنة له لأوكرانيا- ذات طبيعة خاصة، سواء من حيث دلالاتها السياسية والإستراتيجية أو من حيث الإجراءات التي اتخذت لتأمينها والحفاظ على طبيعتها السرية بعيدا عن الأضواء حتى اكتمالها.

ورغم أن الكثير من الإجراءات التأمينية التي رافقت الزيارة لن يتم الكشف عنها بطبيعة الحال فقد بدأ بعضها يتكشف مع اكتمال الزيارة ومغادرة بايدن الدولة التي تشهد حربا مع روسيا.

ومن بين الإجراءات التأمينية والخطوات التمويهية التي قامت بها الإدارة الأميركية لحماية بادين والحفاظ على الطابع السري لزيارته ما يلي:

– أعلن أن بايدن سيزور بولندا غدا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء، في حين وصلها قبل ذلك.

– وصل إلى أوكرانيا صباح اليوم الاثنين قادما من بولندا على متن قطار وليس جوا.

– اختار بايدن السير في جنح الليل نحو العاصمة كييف حتى يضمن لزيارته مستوى أكبر من السرية والبعد عن الأضواء.

– ظلت الإدارة الأميركية خلال الفترة الماضية تؤكد أن الوقت غير مناسب لزيارة الرئيس لأوكرانيا، مبررة ذلك باعتبارات وهواجس أمنية.

– وقبيل الزيارة بقليل أكد أكثر من مسؤول أمني أميركي أنه لا زيارة مجدولة للرئيس بايدن إلى كييف.

– أمس الأحد صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القوم الأميركي جون كيربي بأنه لا توجد خطط لدخول بايدن إلى أوكرانيا خلال رحلته لبولندا.

– وبالتوازي مع ذلك قدم مسؤولون أميركيون تسريبات أمنية للصحافة الأميركية مفادها أن زيارة بايدن لأوكرانيا جرى طرحها ونقاشها، وأن النصائح التي قدمت له من مستشاريه ومقربيه أكدت على ضرورة تجنب الزيارة، خصوصا أن كييف تتعرض من حين إلى آخر للقصف.