مشاهد تظهر لحظة حدوث الزلزال الجديد في هاتاي جنوبي تركيا

أظهرت لقطات فيديو لحظة حدوث الزلزال الجديد في مطار ولاية هاتاي جنوبي تركيا، والذي ضرب المدينة مجددا مساء اليوم الاثنين.

ويكشف المقطع الهلع بين المسافرين في المطار، ومحاولة بعضهم الخروج من صالة المغادرين، كما اتخذ بعضهم وضعيات الجلوس أو الانحناء بجانب الكراسي تحوطا لأي انهيارات في المبنى.

وضرب زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجات على مقياس ريختر ولاية هاتاي جنوبي تركيا مساء اليوم، وامتدت آثارهما إلى مناطق الشمال السوري، كما شعر بهما سكان لبنان والأردن وفلسطين ومصر.

وأفاد مراسل الجزيرة عمر الحاج من أنطاكيا بولاية هاتاي (جنوبي تركيا) بسماع أصوات انهيارات مبان في المدينة.

ويأتي هذان الزلزالان بعد أسبوعين من زلزال ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وتجاوز العدد الإجمالي لقتلى الزلزال الأول 46 ألفا، ولا يزال يُعتقد أن كثيرين في عداد المفقودين.