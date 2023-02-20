الشرطة التونسية تستدعي الغنوشي في إطار تحقيق لم تُكشف أسبابه

قالت متحدثة باسم حزب حركة النهضة -اليوم الاثنين- إن الشرطة استدعت زعيم الحزب راشد الغنوشي لاستجوابه غدا في إطار تحقيق لم تُكشف أسبابه، وذلك في ظل موجة اعتقالات طالت سياسيين بارزين منتقدين للرئيس قيس سعيّد.

وقالت حركة النهضة إن ما وصفتها بسلطة الانقلاب زجت بالقضاء والمؤسسات الأمنية في السياسة.

وخضع الغنوشي للاستجواب عدة مرات العام الماضي بشبهة تمويل غير مشروع لحركة النهضة، لكن الحركة نفت هذه الاتهامات.

ولعبت الحركة دورا قياديا في الحكومات الائتلافية المتعاقبة بعد ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية في تونس. ولم يصدر قرار باحتجاز الغنوشي في القضايا التي جرى التحقيق فيها معه.

وسيطر الرئيس سعيد على معظم السلطات في تونس عام 2021 وأصدر قرارا بحل البرلمان واتجه للحكم بمراسيم قبل إعادة كتابة الدستور في خطوات ندد بها منتقدوه بمن فيهم حزب النهضة ووصفوها بأنها انقلاب.

حملة اعتقالات

وتشهد تونس منذ أيام حملة اعتقالات لم يسبق لها مثيل منذ عام 2011، شملت قيادات حزبية وناشطين واثنين من القضاة السابقين.

واتهم الرئيس قيس سعيّد بعض المعتقلين بـ"التآمر على أمن الدولة"، وحمّلهم المسؤولية عن أزمات نقص السلع وارتفاع الأسعار.





ولقيت هذه الاعتقالات انتقادات في الداخل والخارج، إذ أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه بشأن "حملة القمع المتزايدة ضد المعارضين السياسيين والمجتمع المدني في تونس".

ومن بين هؤلاء المعتقلين الناشط السياسي خيّام التركي والمحامي والناشط السياسي الأزهر العكرمي والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ورجل الأعمال كمال اللطيّف.

كما أحيل عدد كبير من المحامين الذين يترافعون في القضايا السياسية إلى التحقيق، وذلك على خلفية شكوى تقدمت بها إحدى النقابات الأمنية خلال عملية إيقاف القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري قبل 14 شهرا.

وأكدت المحامية إيناس الحرّاث توجيه دعوات للتحقيق مع 14 محاميا من دون توضيح التهم الموجهة إليهم. وأشارت إلى أن قاضي التحقيق سيستمع إليهم على دفعات في مارس/آذار المقبل.

وتضم القائمة عددا من المحامين المعارضين لما يصفونه بانقلاب الرئيس قيس سعيد أو ممن يمثلون عددا من المعارضين، ومن بين هؤلاء عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني وسمير ديلو القيادي في جبهة الخلاص الوطني المعارضة وإيناس الحراث وكذلك سعيدة العكرمي زوجة القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري.