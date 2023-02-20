برنامج "فولت لاينز" للجزيرة الإنجليزية يفوز بجائزة جورج بولك لوثائقي عن اغتيال شيرين أبو عاقلة

فاز برنامج "فولت لاينز" (Fault Lines) الذي تنتجه قناة الجزيرة الإنجليزية (Al Jazeera English) بجائزة جورج بولك (George Polk Awards) الأميركية، في فئة التغطية التلفزيونية الأجنبية، عن وثائقي بعنوان "شيرين.. اغتيال الكلمة".

ويعرض الوثائقي تفاصيل جريمة اغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في 11 مايو/أيار 2022. وهذه الجائزة تُعد الثانية من نوعها التي تحصدها قناة الجزيرة الإنجليزية، بعد جائزة فاز بها وثائقي "البحرين.. صرخات في الظلام" عام 2012.

وقدم وثائقي "اغتيال الكلمة" سردا جنائيا للأحداث التي سبقت وتلت إطلاق النار على الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة، مدللا على ذلك بروايات شهود العيان.

وكانت عدة تحقيقات مستقلة، من ضمنها تحقيق للأمم المتحدة، قد خلصت إلى أن الصحافيين والمراسلين الذين كانوا في المكان تعرضوا لإطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية بعد وقت قصير من وصولهم إلى مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، رغم ارتدائهم خوذات الحماية وسترات الصحافيين الزرقاء المميزة.

وتناول الوثائقي الانتقادات الموجهة لطريقة تعامل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع قضية اغتيال الصحفية أبو عاقلة، لا سيما أنها تحمل الجنسية الأميركية.

كما كشف الوثائقي أن شهود العيان الرئيسيين لم تقابلهم اللجنة الإسرائيلية المعنية بالتحقيق في الاغتيال، مما أثار تساؤلات بشأن مصداقية النتائج التي توصلت إليها، والتي دعمتها الإدارة الأميركية آنذاك، رغم تناقضاتها.

وشكرت المنتجة التنفيذية لبرنامج "فولت لاينز" ليلى العريان أعضاء لجنة تحكيم "جوائز جورج بولك" على تقديرهم للفيلم "وللإرث الصحفي الملهم الذي تركته الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة لدى الفلسطينيين والمشاهدين في أنحاء العالم".

من جهتها، قالت المنتجة الأولى في الفريق كافيتا شيكورو "يشرفنا أن نفوز بالجائزة، فقد عمل فريقنا بجد للتحقيق في اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة" آملة أن تساعد هذه الجائزة في تسليط الضوء على قضيتها والمطالبة بمساءلة الجناة وتحقيق العدالة لها.

ويركّز برنامج "فولت لاينز" على الشؤون الأميركية والقضايا والأحداث التي تجري هناك، كما يرصد تأثيرها المحلي والعالمي.

وضم الفريق الذي عمل على إنتاج الوثائقي الفائز كلا من المنتجة التنفيذية ليلى العريان، والمنتجة الصحفية كافيتا شكورو، والمراسل شريف عبد القدوس، والمونتير أدريان هاسبل، والمصور أيمن أبو رموز.

جدير بالذكر أن جوائز "جورج بولك" تمنحها سنويا جامعة لونغ آيلاند (Long Island University) في ولاية نيويورك الأميركية منذ عام 1949، لأفضل الإنتاجات الإعلامية "الأصيلة والملهمة" في مجال الصحافة المطبوعة والمرئية.