زلزال تركيا.. أردوغان يعلن إنقاذ أكثر من 114 ألفًا ويعد بتوفير منازل دائمة للمتضررين خلال عام

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أكثر من 114 ألف مواطن أنقذوا من تحت الأنقاض، بعد أسبوعين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا وراح ضحيته أكثر من 46 ألفا.

وكشف أردوغان، خلال زيارته لولاية هاتاي التي ضربها الزلزال، أن سلطات بلاده وفرت المأوى حتى اليوم لمليون و684 ألفا من المواطنين المتضررين من الزلزال.

وأكد أنهم يهدفون في المرحلة الأولى لتخصيص 100 ألف منزل سابق التجهيز في منطقة الزلزال مع إمكانية رفع العدد إلى 200 ألف إذا اقتضى الأمر.

وأضاف أنه في غضون عام واحد، سيتم نقل المواطنين القاطنين في الخيام والمنازل سابقة التجهيز، إلى شقق دائمة، وأفاد بأن أعمال تحديد حجم الأضرار على وشك الانتهاء في مناطق الزلزال.

ولفت أردوغان إلى أنه تم رفع أنقاض ما يقرب من 21 ألف مبنى في المناطق المنكوبة؛ وأكد أن حكومته توظف كل طاقاتها لإعادة الإعمار، واعدا بالانتهاء من ذلك خلال عام.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه يتم توزيع الطعام الجاهز لما يقرب من مليونين و400 ألف مواطن في المناطق المنكوبة.





وكانت السلطات التركية قد أعلنت وقف البحث عن أحياء تحت الأنقاض باستثناء ولايتي كهرمان مرعش وهاتاي.

وقد كشفت إدارة الكوارث التركية عن عدد قتلى الزلزال الذي ارتفع إلى 41 ألفا و156. وبحسب الهيئة، فقد نُشر أكثر من 265 ألف شخص من أطقم الإغاثة التركية في المناطق المتضرّرة، بينهم فرق الهيئة، وفرق تابعة للجيش والشرطة، ومتطوّعون، ومنظمات غير حكومية.

وفي سوريا، قال مراسل الجزيرة إن مساعدات مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) لمتضرري الزلزال شمال غربي البلاد دخلت من معبر باب السلامة، شمالي حلب.

كما قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن قافلة مساعدات من 14 شاحنة دخلت شمال غربي سوريا، للإسهام في عمليات الإغاثة من الزلزال.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وتجاوز العدد الإجمالي لقتلى الزلزال 46 ألفا، ولا يزال يُعتقد أن كثيرين في عداد المفقودين.





استمرار المساعدات

ومن ناحية المساعدات الإنسانية الخارجية، انطلقت في الدوحة اليوم الاثنين، أعمال التجهيز لشحن 1400 بيت متنقل عبر 6 سفن لإرسالها إلى تركيا لصالح متضرري الزلزال.

وأعلنت قطر تخصيص 10 آلاف منزل متنقل لإرسالها إلى المناطق المتضررة من كارثة الزلزال، الدفعة الأولى منها تضمنت 306 بيوت مجهزة بالكامل للمعيشة.

وأشار السفير التركي بالدوحة مصطفى كوكصو إلى أن عدد الطائرات القطرية التي تحمل لوازم مساعدات عاجلة لتركيا بلغت حتى الآن 40 طائرة.

كما أرسل الأردن اليوم طائرة مساعدات محملة بالمواد الإغاثية لمساعدة متضرري الزلزال في تركيا.

وذكرت الخارجية الأردنية -في بيان- أن الطائرة التي وصلت كهرمان مرعش حملت 12 طنا من المساعدات الإغاثية والطبية للمتضررين من الزلزال.

كما ذكر التلفزيون السعودي اليوم أن المملكة وقعت عقود مشاريع لصالح متضرري زلزال تركيا وسوريا بأكثر من 183 مليون ريال سعودي (48.8 مليون دولار).