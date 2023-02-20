سلطان عُمان يستقبل الرئيس السوري في مسقط

استقبل السلطان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، الرئيس السوري بشار الأسد والوفد المرافق له في زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن سلطان عُمان والرئيس السوري عقدا جلسة مباحثات رسمية بقصر البركة. كما استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن مُجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشارت الوكالة العُمانية إلى أن الرئيس السوري غادر البلاد في وقت سابق من مساء اليوم مختتما "زيارة العمل التي قام بها إلى سلطنة عُمان".

من جانبها، قالت الرئاسة السورية إن الأسد أجرى زيارة عمل إلى سلطنة عُمان التقى خلالها السلطان هيثم بن طارق.